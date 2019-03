Steam-games nu ook naar je mobiele toestellen gestreamd

We komen niet om cloud gaming heen. Steam heeft nieuwe functies toegevoegd aan zijn Steam Link applicatie, die het toelaat om games te streamen naar een reeks mobiele toestellen, waaronder Android-apparaten. De Steam Link Anywhere app is in beta versie gelanceerd.

Bedoeling van de app is dat je je gekochte pc-games waar dan ook kan spelen, door ze te streamen vanaf het Steam platform. Met de app kan je Steam op je pc starten, en die games vervolgens naar andere schermen streamen, ook als ze erg veel computerkracht vereisen.

Bij de toestellen die Steam Link Anywhere ondersteunen, zitten Android-telefoons en tablets, Android TV en Raspberry Pi. De iOS-besturingssystemen zitten er echter niet bij. Voorlopig lijkt de app alleen te werken op een thuisnetwerk.