Valve, de uitgever achter het populaire gamestreamingplatform Steam, brengt een eigen handheld spelconsole uit. Het ding krijgt de naam Steam Deck mee en lijkt wat op een Switch.

Een draagbare console voor pc-games. Dat is in principe wat het Steam Deck moet worden. Binnenin zit een Linux pc waarop je onder meer je Steam games kunt zetten, en het ding komt in drie versies met verschillende opslagcapaciteit. Welke je nodig hebt hangt onder meer af van je voorkeur voor zeer zware games, of misschien ook de grootte van je Steam-bibliotheek.

Een concurrent voor Switch

Het Steam Deck is een lange rechthoek met een scherm in het midden en bedieningsknoppen aan de zijkant, dus laten we hem maar meteen vergelijken met de Switch, de enorm populaire handheld console van Nintendo. Steams console is met zijn 298x117x49mm iets groter dan de Switch, die standaard op zo'n 24 cm lang uitkomt. Het ding is meteen ook wat zwaarder, met 670 gram (de Switch weegt net geen 400g).

Grote verschil is natuurlijk dat je er Steam games op speelt. Valve zegt dat je hele Steam bibliotheek zal opduiken, zoals dat op eender welke andere pc ook gebeurt. De console zelf draait op SteamOS, een distributie van Linux. Daarover is Valve's eigen Proton-laag gezet, die ervoor moet zorgen dat de vele Windows-games uit de bibliotheek netjes op het toestel draaien. Het zou echter ook mogelijk zijn om de console te wissen en je eigen besturingssysteem erop te zetten. Het gaat dus niet om een dichtgetimmerde console, en wie dat soort dingen leuk vindt, zou er dus net zo goed de gamewinkel van concurrent Epic op kunnen zetten.

Onder de motorkap

De Steam Deck draait op twee AMD chips, een Zen 2 CPU met vier kernen, en een RDNA 2 GPU, door Valve lichtjes aangepast naar eigen noden. Je krijgt er ook 16GB aan RAM bij en een batterij van 40 Wh waarmee je tot acht uur zou moeten kunnen spelen. Een microSD-kaartgleuf moet zorgen voor extra opslag. Het aanraakscherm is een vrij standaard 7-inch LCD-schermpje met resolutie 1280x800.

De bedieningsknoppen lijken wat op die van de Steam Controller, een toestel dat jaren geleden al uitkwam. Die controllers hangen voor alle duidelijkheid ook vast aan het scherm, dus als we toch moeten vergelijken, dan eerder met de Switch Lite. Uiteraard is er ondersteuning voor Bluetooth en wifi, naast een audiojack en een microfoon om tegen je teamgenoten te roepen. Je sluit het toestel via USB-C aan op een oplader of monitor. Een apart te kopen dockingstation met een reeks USB- en HDMI-aansluitingen laat toe om de console op te laden en aan een televisie te hangen. In combinatie met zo'n dock en een externe controller zou je de draagbare console dus ook kunnen gebruiken als 'gewone' spelconsole.

© Valve

Drie versies

Het toestel zal later dit jaar verscheept worden. De lancering staat gepland voor december. Pre-orders starten echter vandaag voor de VS, het VK en de EU. De goedkoopste versie kost 399 dollar (wat voor dit soort dingen meestal wordt omgezet naar 399 euro). Daarmee heb je 64GB aan ingebouwde opslag. Wil je 256GB dan gaat dat bedrag omhoog naar 529 dollar en voor 649 dollar krijg je 512GB.

Wat doe je ermee

De Steam Deck is technisch gezien een pc, wie de standaard gaming achterwege wil laten en er gewoon zijn domotica mee wil bedienen, kan dat dus. Zelf zien we dit toestel vooral als een soort draagbare indie-console. De grootte van het scherm maakt het beter geschikt voor bijvoorbeeld 2d-spelletjes en 'simpeler' beeldvorming. Het kan aan onze ogen liggen, maar op een Switch zouden we ook al geen uitgebreide oorlogsgames spelen zonder die aan de televisie te hangen.

En dan is er nog de vraag wat je ermee gedraaid krijgt. Pc-games zijn notoir voor hun stevig de-pan-uit-swingende specificaties, maar Valve belooft dat je met de console een hele reeks spellen, waaronder nieuwere AAA-spellen, kunt spelen. Gamesite IGN testte onder meer Portal 2, Star Wars: Jedi Fallen Order, Death Stranding en Doom Eternal, en geeft aan dat het lukt. Wie die route op wilt, haalt dan best wel de duurste versie in huis. De game Doom Eternal neemt op zich al 50GB aan opslagruimte in, dus veel anders kan er bij die 64GB in de standaardversie niet meer bij.

Je kan de toestellen in principe vanaf vandaag voorbestellen, maar om opkopers en miserie zoals bij de PS5 tegen te gaan heb je wel een Steam-account nodig waarmee je voor juni 2021 al eens iets gekocht hebt. Er is ook een reservatiekost van 5 dollar, die later van de prijs van de console zal worden afgetrokken.

© Valve

