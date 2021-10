In België is in het derde kwartaal van dit jaar 18,4 procent van de gebruikers slachtoffer geworden van een cyberaanval. Volgens beveiligingsbedrijf Kaspersky scoort ons land daarmee 'redelijk hoog'. Nepal krijgt wereldwijd de meeste aanvallen te verduren, met 36,1 procent slachtoffers onder de bevolking.

Het Kaspersky Security Network detecteerde de voorbije maanden niet minder dan 2.778.413 verschillende cyberaanvallen in België. 'Hackers laten zich gaan op Belgische computers', luidt de conclusie. Webbedreigingen vinden plaats bij het bezoeken van een geïnfecteerde website, zonder dat de gebruiker het weet. Bestandsloze malware is de gevaarlijkste onder hen, omdat het geen enkel object voor statische analyse op de schijf achterlaat. België scoort zoals gezegd redelijk hoog, maar toch zijn het momenteel vooral de Midden-Oosterse en Aziatische landen die slechte cijfers voorleggen. Nepal, Tunesië, Algerije, Mongolië en de Filipijnen staan in de top vijf met de meeste webaanvallen. Ongeveer een derde van de gebruikers krijgt daar te maken met malware.

Daarnaast constateert Kaspersky een hoog aantal aanvallen dat zijn oorsprong vindt in België. Het aandeel incidenten veroorzaakt door gehoste servers in ons land bedraagt 0,10 procent. Dat lijkt niet heel veel, maar toch bekleedt België hiermee wereldwijd de 27ste positie. Vergeleken met onze buurlanden, doet België het dan weer niet slecht: Nederland staat op de vierde plaats, en Duitsland zelfs op plaats één wereldwijd.

Thuis kwetsbaarder

Ook cyberbeveiliger Check Point kwam deze week met alarmerende cijfers. Het bedrijf zag het aantal cyberaanvallen in ons land met 66 procent toenemen, en becijferde dat elke week zo'n zeshonderd organisaties in België (ongeveer één op de 77) getroffen wordt door ransomware. De online dienstverlening (ISP/MSP) heeft wereldwijd het meest te maken met gijzelsoftware. Het gemiddelde wekelijkse aantal getroffen organisaties in deze sector in 2021 is één op 36 (een stijging van 32 procent ten opzichte van 2020). In de gezondheidszorg wordt één op de 44 organisaties getroffen (+39 procent), gevolgd door softwareleveranciers met één op de 52 organisaties (+21%procent).

'De forse stijging in het aantal aanvallen in België komt deels omdat de adoptie van nieuwe technologie hier hoog is. Denk aan IoT, cloud, maar ook smartphones en tablets. Samen vormt dat een nieuwe attack-vector voor aanvallers. Daarnaast zijn en werken mensen meer thuis, wat snel mogelijk werd gemaakt door cloud en mobile devices. Maar daardoor zijn ze ook meteen kwetsbaarder', zegt Zahier Madhar, Security Engineer bij Check Point Software.

Met acht procent is de bot het type malware dat organisaties het meest heeft getroffen. Dit wordt gevolgd door bancaire malware (4,6 procent) en cryptominers (4,2 procent).

