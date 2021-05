De Belg is zich steeds meer bewust van zijn privacy en het recht op gegevensbescherming. Dat blijkt uit het stijgend aantal klachten en meldingen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de privacywaakhond.

Drie jaar geleden trad nieuwe Europese wetgeving over gegevensbescherming in werking. In het derde jaar van die nieuwe verordening - die loopt van 25 mei 2020 tot 25 mei 2021 - ontving de gegevensbeschermingsautoriteit meer dan 1.200 meldingen over gegevenslekken en meer dan 1.900 klachten. Cijfers die in stijgende lijn zitten in vergelijking met de voorbije jaren.

Ook hier is de coronacrisis een belangrijke aanjager. We moesten noodgedwongen meer digitale diensten gaan gebruiken, en dat zorgde voor meer lekken. 'Er is meer digitalisering. En de coronacrisis heeft dat versneld. Die shift naar digitaliteit brengt nu eenmaal meer lekken mee', vertelt GBA-voorzitter David Stevens.

Het stijgend aantal klachten van burgers duidt ook op een toegenomen bewustzijn over privacy en recht op gegevensbescherming. Vaak gaan die klachten over de rechten van gebruikers, of over direct marketing.

Al blijkt dat gestegen bewustzijn relatief. Zo trof een recent lek bij Facebook ook drie miljoen Belgen. Slechts 1.200 mensen dienden daarover een klacht in bij de GBA of hadden vragen. 'Dat is veel te weinig. Privacy leeft, en het bewustzijn groeit, maar nog veel te weinig', aldus Stevens.

Voor de Gegevensbeschermingsautoriteit is dat cijfer een signaal om 'nog toegankelijker te worden', klink het. Ook in vergelijking met de buurlanden is nog veel werk aan de winkel.

