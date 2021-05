Autogroep Stellantis, die recent ontstond uit een fusie van PSA (Peugeot, Citroën, Opel) en Fiat-Chrysler, en de Taiwanese elektronicagigant Foxconn gaan een joint venture starten. Samen willen ze 'connected cockpits' leveren aan alle autofabrikanten.

De twee partners richten samen Mobile Drive op. Deze joint venture moet de ontwikkelingstijd voor nieuwe apparatuur versnellen. De toekomstige toeleverancier zal gevestigd zijn in Nederland en zal software en bijhorende hardware leveren aan Stellantis en andere geïnteresseerde autoproducenten, verduidelijkten de bedrijven.

'Snel gaan'

Afbeeldingen die ze lieten zien aan journalisten, toonden futuristische interieurs met schermen voor de bestuurder en displays voor passagiersvermaak. 'We kunnen geen datum geven voor de eerste cockpit', zei Yves Bonnefont, hoofd software bij Stellantis. 'Maar wij willen snel gaan.'

'De voertuigen van de toekomst zullen steeds meer door software aangestuurd en ontworpen worden', aldus Young Liu, de president van Foxconn. Dat Chinese bedrijf is vooral bekend voor het assembleren van iPhones van Apple. Het bedrijf wil nu meewerken aan het ontwikkelen van elektrische en 'connected' voertuigen.

