Door het wereldwijde tekort aan halfgeleiders rolden er bij Stellantis, het moederbedrijf van Peugeot-Citroën en Fiat-Chrysler, in het eerste kwartaal 190.000 minder voertuigen van de band. Maar de verkoop had daar vooralsnog niet onder te lijden, klinkt het bij de fusiegroep.

De fusiegroep met zestien merken (waaronder ook Jeep, Maserati, Alfa Romeo, ...) waarschuwt dat het gebrek aan elektronische chips, die voornamelijk in Azië worden geproduceerd en onderhevig zijn aan een uitzonderlijke vraag, zal aanhouden in het tweede kwartaal. Het concern verwacht voor die periode een 'nog grotere impact', voordat er verbetering optreedt.

Telewerken en meer vrije tijd thuis

Net als bij Ford of Volkswagen kunnen fabrieken niet werken zonder deze componenten, die alomtegenwoordig zijn in auto's. De productie van de chips staat al geruime tijd onder druk door concurrentie van de IT- en entertainmentindustrie, omdat de pandemie de opkomst van telewerken heeft versneld en tegelijk zorgde voor meer vrije tijd thuis.

Acht van de 44 fabrieken van de Stellantis-groep worden momenteel getroffen door dit tekort. 'De schade varieert van het stilleggen van bepaalde assemblagelijnen tot enkele dagen van technische werkloosheid', zei de financieel directeur van de groep, Richard Palmer. 'Onze voorraden zijn gedaald, vooral in Noord-Amerika. Dat stelt ons echter ook in staat om efficiënter te handelen, wat goed is voor de rentabiliteit van de groep.'

Ongewijzigde vooruitzichten

De groep realiseerde in het eerste kwartaal een netto-omzet van 34,3 miljard euro, een stijging van veertien procent in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Stellantis verkocht in het eerste kwartaal 1,567 miljoen voertuigen, een cijfer dat de 'sterke consumentenvraag en goede verkoopresultaten in de detailhandel weergeeft', aldus Stellantis. De groep bekleedt daarmee de eerste plaats in Europa, inclusief privé- en bedrijfsvoertuigen.

De vooruitzichten voor 2021 zijn ongewijzigd in de belangrijkste markten, met een verwacht herstel van tien procent in Europa, acht procent in Noord-Amerika en twintig procent in Zuid-Amerika. Om zijn verkoop een boost te geven, rekent de groep de komende maanden op de lancering van zijn nieuwe Opel Mokka en de productie van de Jeep Wagoneer en Grand Cherokee.

