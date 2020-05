Vanaf vandaag kan u stemmen op uw favoriete ICT-leveranciers, -bedrijven en -producten. De winnaars maken we na de zomer bekend. Als gevolg van de coronacrisis wordt het Data News Awards gala-event wel geannuleerd.

De 21ste editie van de Data News Awards for Excellence is er eentje in mineur. Normaal had die vandaag, 28 mei, moeten plaatsvinden. De uitreiking werd als gevolg van de pandemie uitgesteld naar 10 september, maar Data News en Roularta Media Group zien zich nu genoodzaakt om het evenement helemaal te annuleren. De vooruitzichten voor september zijn nog onduidelijk, maar we hebben in samenspraak met onze partners en sponsors beslist dat we het risico niet kunnen en willen nemen. De gezondheid van onze gasten primeert voor ons. We hebben andere mogelijkheden onderzocht en overwogen, maar zijn er ondertussen van overtuigd dat we rekening houdend met de coronamaatregelen geen optimaal netwerkevenement kunnen organiseren voor een breed publiek.

'Stay Wild' wordt 'Stay Safe'

Het voorziene 'Stay Wild' thema vormen we dus om naar 'Stay Safe', en we reiken de prijzen digitaal uit. Maar we rekenen wel op u, om samen met onze professionele jury de winnaars te bepalen. Vanaf vandaag kan u uw stem uitbrengen op uw favoriete ICT-leveranciers, -bedrijven en -producten in veertien categorieën via www.datanewsawards.be. De vijftiende categorie, de ICT Personality of the Year, is traditioneel voorbehouden voor de redactie. Stemmen kan nog tot 14 juni, waarna het woord aan onze professionele jury is. De winnaars maken we na de zomer bekend. Heel veel dank alvast voor jullie stemmen én voor jullie steun en begrip. Volgend jaar hopen we uiteraard opnieuw een fysiek Data News Awards evenement op poten te kunnen zetten mét kwalitatieve netwerking die u van ons gewend bent.

