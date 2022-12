Tien inspirerende ICT-jongedames maken kans op de titel Young ICT Lady of the Year 2023. De redactie van Data News nomineert daarnaast vijf topvrouwen die ICT Woman of the Year kunnen worden. Stemmen kan nog tot 23 december.

Wie wordt ICT Woman of the Year en Young ICT Lady of the Year 2023? Wie volgt Kristel Demotte en Bélise Songa op? Op www.shegoesict.be stellen we de kandidates aan u voor en kan u ook uw stem uitbrengen. De winnaressen worden bekendgemaakt op 16 februari tijdens het She Goes ICT-evenement. Met dit jaarlijks evenement plaatst Data News vrouwen in de kijker die zich onderscheiden hebben in de nog steeds door mannen gedomineerde ICT-sector. Data News organiseert de verkiezing al voor de vijftiende keer.

Young ICT Lady of the Year Uit alle inzendingen nomineerde de jury deze tien ICT-dames waarop u kan stemmen via www.shegoesict.be. De tien genomineerden voor Young ICT Lady of the Year 2023. © DN Alissa Bey - Director CIO Office, VDAB Lissah Blommaert - Senior Technical Consultant SAP C/4 Hana, Delaware Martina Calleri - Senior Consultant Cybersecurity, Deloitte Stephanie Depuydt - Product Management Lead, In The Pocket Nabila Farhat - Managing Consultant & Account Manager, Capgemini Cornelia Fontes de Mello - Project Manager, Accenture Konstantina Kyriakopoulou - Senior Manager in EU Public Sector, Sopra Steria Benelux Charlotte Pletinckx - Change Manager, Devoteam G Cloud Aagje Reynders - Developer, UX/OI Designer & Inclusion Strategist, Wheelhouse Chloé Van den Bergh - Scrum Master, KBC

ICT Woman of the Year Deze vijf topvrouwen schuift de redactie van Data News naar voor. Op www.shegoesict.be stellen we ze nader aan u voor. Dit zijn de vijf genomineerden voor ICT Woman of the Year 2023. © DN Cécile Gonfroid - CTO & CIO, RTBF Laurence Mathieu - COO & Operations Director Inetum-Realdolmen Aurélie Michaud - Head of CISO Office, Euroclear Valerie Tanghe - Managing Director Technology, Accenture Valerie Zapico - CEO & Founder, Valkuren

De winnaressen worden bepaald door de lezers van Data News enerzijds en een professionele jury bestaande uit ex-winnaars en IT-prominenten anderzijds. De publieke stemming loopt tot 23 december. Nadien is het woord aan de jury. Alle informatie vindt u op www.shegoesict.be, waar u ook uw stem kan uitbrengen.

Ontmoet de genomineerden en winnaressen op 16 februari

Op 16 februari bent u welkom op het She Goes ICT evenement. U kan er vanop aan dat het een avond vol interessante inzichten wordt over en door topvrouwen in technologie. En uiteraard zorgen we voor een fantastische omkadering. Registreren kan vanaf nu via https://shegoesict.be/register. Graag tot dan!

