Hewlett Packard Enterprise heeft een nieuwe Belgische topman. Stéphane Lahaye leidt het bedrijf sinds 1 oktober.

Lahaye is geen onbekende voor het bedrijf. Hij was al country manager voor HPE Luxemburg en werkte eerder al voor het oude HP en Compaq. Tot eind 2010 was hij COO Bij Dimension Data.

In zijn nieuwe functie moet Lahaye de Belux-activiteiten verder uitbouwen. Hij volgt daarbij Luc Opdebeeck op die in mei vertrok. Hij leidde HP sinds eind 2014. Na de splitsing in HPE en HP Inc in 2015 werd hij verantwoordelijk voor HPE.