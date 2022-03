De 74-jarige Wilhite, die een lange carrière had bij softwarebedrijf CompuServe, overleed aan de gevolgen van covid-19.

Stephen Wilhite zal vooral herinnerd worden voor zijn werk aan het Graphics Interchange Format, of de gif. Hij introduceerde het compacte bestandsformaat als onderdeel van zijn werk voor CompuServe in de late jaren tachtig. Dat was toen niet gemaakt voor geanimeerde avatars, maar bedoeld om 'beelden van hoge kwaliteit en hoge resolutie' te kunnen verspreiden in kleur, op een moment dat het internet niet omzeggens snel vooruit ging.

Zo'n twintig jaar later werd het gif-formaat razend populair op sociale media, te beginnen met memes van dansende baby's. Ondertussen is de gif zowat overal op het net te vinden. Wilhite kreeg voor zijn werk een Webby Lifetime Achievement Award in 2013. Bij die uitreiking merkte hij overigens ook fijntjes op hoe je de term 'gif' hoort uit te spreken. Met een zachte 'g', aldus Wilhite, 'zjif'.

