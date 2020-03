Ondanks een sterk vierde kwartaal daalde de wereldwijde verkoop van servers in 2019. Dell en HPE blijven marktleider, maar deden het slechter dan hun concurrenten.

In de laatste vier maanden van 2019 groeide de servermarkt met 4,1 procent in omzet naar iets meer dan 23 miljard dollar. In aantallen gaat het om 11,7 procent meer (3,878.402 shipments). Dat blijkt uit marktcijfers van Gartner.

Zowel voor omzet als aantal servers is Dell EMC de marktleider, kort gevolgd door HPE. Op de derde plaats (voor omzet) staat IBM gevolgd door Inspur Electronics en Huawei. Kijken we enkel naar het aantal toestellen dan verdwijnt IBM uit de top vijf en volgt Lenovo op de vijfde plaats.

Wat opvalt in de kwartaalcijfers is dat zowel Dell EMC als HPE flink wat marktaandeel verliezen. Puur op omzet doet vooral IBM het goed met 28,6 prrocent meer , Inspur houdt stand (+1,7 procent) maar het zijn vooral de spelers buiten de top vijf (samen bijna 43 procent van de markt) die groeien met iets meer dan twintig procent.

. © Gartner

Kijken we puur naar de aantallen dan is de daling bij de marktleiders minder groot en is het vooral Lenovo die als enige 'double digit growth' kan optekenen. Ook hier groeit vooral de groep spelers buiten de top vijf.

EMEA

Voor EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) is de trend gelijkaardig, maar hier is HPE de marktleider gevolgd door Dell EMC. Voor omzet zijn IBM, Lenovo en Cisco de nummers drie tot vijf. Voor het aantal toestellen verdwijnt IBM en krijgen Lenovo, Cisco en Huawei plaatsen drie, vier en vijf in de markt. Qua omzet zijn IBM en Cisco de enige groeiers. Voor het aantal toestellen zijn Lenovo en Huawei de groeiers.

Matig 2019

Voor het hele jaar 2019 zijn de totaalcijfers minder rooskleurig. Hier tekent Gartner een daling van 2,5 procent (omzet) of 3,1 procent (aantallen) op. Het vierde kwartaal werd vooral goedgemaakt door toenemende vraag van hyperscalers. Dat zijn de zeer grote datacenterspelers zoals Google, Amazon, Facebook, Microsoft enz...

Voor dit jaar doet Gartner nog geen concrete voorspellingen. Enerzijds verwacht het een impact van het coronavirus, tegelijk merkt het op dat de vraag van die hyperscalers zal aanhouden. "De impact van het coronavirus zal de groei temperen, hoewel de vraag in het hyperscale segment zal aanhouden in de eerste helft van dit jaar, van ander kopers zal dit variabel zijn," zegt Adrian O'Connell, senior research director bij Gartner.

Ook voor het volledige jaar 2019 is Dell EMC de marktleider met 20,5 procent van de totale omzet en 16,3 procent van alle toestellen gevolgd door HPE (17,3 procent omzet en 12,3 procent toestellen). Al is Inspur Electronics de enige in de top vijf die zowel in aantal al omzet kon groeien.

