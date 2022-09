Michael Jackson, Kurt Cobain, Heath Ledger... Ze zijn al een hele tijd niet meer onder ons, maar de Turkse fotograaf Alper Yesiltas heeft de sterren met behulp van moderne AI-technologie digitaal teruggebracht. Niet zoals we hen kenden toen ze het tijdelijke voor het eeuwige verruilden, maar zoals de celebraties er vandaag uit zouden zien.

De collectie bewerkte foto's kreeg van de maker de toepasselijke naam 'As if nothing happened' mee. Het resultaat mag gezien worden: de kiekjes van Jimi Hendrix, John Lennon, Tupac Shakur en nog zeven andere, stuk voor stuk veel te vroeg overleden wereldsterren ogen dusdanig fotorealistisch, dat het lijkt alsof ze gisteren gemaakt zijn.

Trukendoos

Fotograaf Alper Yesiltas gebruikte voor het digitale verouderingsproces verschillende softwarepakketten en AI-algoritmes, maar om welke technologie het precies gaat geeft de kunstenaar niet prijs. In totaal liet Yesiltas tot nu toe een tiental celebraties elektronisch vergrijzen, maar daar komen er in de toekomst mogelijk nog een aantal bij, schrijft hij op zijn webpagina.

Intussen denkt de Turkse fotograaf alweer aan andere projecten waar hij zijn AI-trukendoos op wil loslaten, met werktitels als 'Life in 2050' en 'Alternate Museum'.

John Lennon (1940 - 1980). De in 1980 vermoorde Beatle zou op 9 oktober van dit jaar 82 geworden zijn. © Alper Yesiltas

Meer bewerkte foto's van overleden wereldsterren vindt u op deze webpagina en op de Instagram-account van Alper Yesiltas.

