Stevig prijskaartje voor extra beveiligingspatches Windows 7

De stopzetting van de security-updates is al langer aangekondigd en hoewel bedrijven stilaan migreren naar Windows 10, zijn er altijd bedrijven die zo'n overstap uitstellen. In sommige gevallen, wat bij Windows XP het geval was, krijgen enkele toestellen ook bewust geen upgrade omdat ze software draaien die niet langer compatibel is.

Bedrijven die toch nog toestellen op Windows 7 willen houden, kunnen beroep doen om zogenaamde Extended Suport Updates (ESUs). Dat zijn beveiligingsupdates zoals die vandaag worden uitgestuurd, maar tegen betaling voor wie na januari 2020 de toestellen wil blijven gebruiken.

Die ondersteuning is echter niet goedkoop. ZDNet.com kon prijzen inkijken die Microsoft aan verkopers en partners heeft bezorgd. Daarin staan de prijzen voor Windows 7 Enterprise en Windows 7 Pro voor de drie jaren vanaf januari 2020.

Voor Windows 7 Enterprise betaal je in het eerste jaar 25 dollar per jaar toestel. Vanaf 2022 stijgt dat naar 50 dollar per toestel en in 2023 betaal je 100 dollar per toestel. Voor Windows 7 Pro is dat dubbel zoveel: 50 dollar per toestel in 2021, 100 dollar per toestel in 2022 en 200 dollar per toestel in 2023.

Microsoft benadrukt tegenover ZDNet wel dat de exacte prijzen kunnen verschillen afhankelijk van het volume dat de klant afneemt. De werkelijke prijs kan dus nog schommelen. Maar de hoge prijs stuurt ook een duidelijk signaal dat bedrijven die uiteindelijk toch zullen upgraden, daar best zo snel mogelijk werk van maken.