Na een geflopt IT-project en stopgezet contract moet IBM in beroep alsnog 80,5 miljoen britse pond (96,7 miljoen euro) schadevergoeding betalen aan een verzekeraar.

De zaak loopt verder uit een IT-project uit 2015 waarbij CIS General Insurance, een deel van de Co-Op Group, met IBM in zee ging voor een IT-platform dat activiteiten rond verzekeringen en acceptanten (underwriting) moest beheren. Het ging om een contract ter waarde van 175 miljoen pond, zo'n 210 miljoen euro. 50 miljoen pond was voor het platform, de rest voor de ondersteuning.

Al snel liep het fout tussen de betrokken partijen. Co-Op stelt dat IBM hen een kant-en-klaar product had voorgesteld dat op 9 maanden zou worden geleverd met datamigratie binnen de 24 maanden en een plan om oude systemen na 30 maanden stop te zetten. Dat het zo'n kant-en-klare oplossing was, speelde een belangrijke rol in de keuze voor IBM zegt het bedrijf.

Maar de nodige opleveringen liepen vertraging op in die mate dat Co-Op weigerde om te betalen, waarop het contract werd stopgezet. IBM van zijn kant argumenteerde onder meer dat de klant met onnodige aanpassingen kwam, dat ook Co-Op en de onderaannemers schuld trof en dat de betaling onrechtmatig werd achtergehouden wat een bom onder het contract legde.

Hoger beroep

De zaak kwam voor de rechtbank waarbij Co-Op 128 miljoen Britse pond eiste. In december besliste een rechter dat het bedrijf recht had op 13 miljoen pond van IBM.

Dit jaar kwam de zaak opnieuw in hoger beroep opnieuw voor en ligt de schadevergoeding een stuk hoger. De uitspraak dateert al van februari, maar de documenten daarover kwamen pas recent online en werden opgemerkt door The Register.

Veel van de juridische discussie heeft te maken met clausules in het contract over gemiste inkomsten en besparingen. Vooral belangrijk omdat CIS General Insurance intussen werd verkocht en het platform van IBM werd aangekocht met als doel om die tak af te splitsen. In die discussie lijkt de rechtbank Co-Op nu te volgen waardoor IBM 80,5 miljoen pond, zes keer meer dan de originele schadevergoeding, moet ophoesten voor het stopgezette contract.

De zaak loopt verder uit een IT-project uit 2015 waarbij CIS General Insurance, een deel van de Co-Op Group, met IBM in zee ging voor een IT-platform dat activiteiten rond verzekeringen en acceptanten (underwriting) moest beheren. Het ging om een contract ter waarde van 175 miljoen pond, zo'n 210 miljoen euro. 50 miljoen pond was voor het platform, de rest voor de ondersteuning.Al snel liep het fout tussen de betrokken partijen. Co-Op stelt dat IBM hen een kant-en-klaar product had voorgesteld dat op 9 maanden zou worden geleverd met datamigratie binnen de 24 maanden en een plan om oude systemen na 30 maanden stop te zetten. Dat het zo'n kant-en-klare oplossing was, speelde een belangrijke rol in de keuze voor IBM zegt het bedrijf.Maar de nodige opleveringen liepen vertraging op in die mate dat Co-Op weigerde om te betalen, waarop het contract werd stopgezet. IBM van zijn kant argumenteerde onder meer dat de klant met onnodige aanpassingen kwam, dat ook Co-Op en de onderaannemers schuld trof en dat de betaling onrechtmatig werd achtergehouden wat een bom onder het contract legde.De zaak kwam voor de rechtbank waarbij Co-Op 128 miljoen Britse pond eiste. In december besliste een rechter dat het bedrijf recht had op 13 miljoen pond van IBM.Dit jaar kwam de zaak opnieuw in hoger beroep opnieuw voor en ligt de schadevergoeding een stuk hoger. De uitspraak dateert al van februari, maar de documenten daarover kwamen pas recent online en werden opgemerkt door The Register.Veel van de juridische discussie heeft te maken met clausules in het contract over gemiste inkomsten en besparingen. Vooral belangrijk omdat CIS General Insurance intussen werd verkocht en het platform van IBM werd aangekocht met als doel om die tak af te splitsen. In die discussie lijkt de rechtbank Co-Op nu te volgen waardoor IBM 80,5 miljoen pond, zes keer meer dan de originele schadevergoeding, moet ophoesten voor het stopgezette contract.