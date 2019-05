De waardestijging van de digitale munteenheid bitcoin zet flink door. De cryptomunt was dinsdagochtend meer dan 8000 dollar waard, en wist die grens voor het eerst in ongeveer tien maanden te slechten.

Een dag eerder werd de grens van 7000 dollar geslecht. De bitcoin en andere digitale valuta hebben al enige tijd de weg naar boven ingezet. Ten opzichte van een dieptepunt in december is sprake van een winst van meer dan 150 procent. Het grootste deel van de winst werd sinds april op de borden gezet. Wel is de bitcoin nog altijd ver verwijderd van de recordhoogte van ruim 19.000 dollar van december 2017.

Vorige week waren digitale munteenheden in het nieuws door een hack bij cryptomuntenbeurs Binance. Daarbij werd voor 40 miljoen dollar aan bitcoins buitgemaakt. Eerder dit jaar was sprake van een onderzoek naar bitcoinbeurs Bitfinex, die de waarde van verschillende digitale munten kunstmatig hoog zou hebben gehouden.