SAP heeft een nieuwe topman voor België en Luxemburg. Stijn De Beuckelaer volgt zo Alain Georgy op.

Georgy was sinds 2017 het hoofd van SAP in ons land en wordt nu head of general business sales & partners binnen EMEA North voor het bedrijf. Hij verlaat daarmee de Belux-organisatie en wordt sinds 1 juli opgevolgd door De Beukelaer.

De Beukelaer werkt sinds 2000 voor SAP in diverse salesfuncties. In zijn meest recente rol was hij sales director general business & ecosystem bij het softwarebedrijf. Hij heeft een master industrieel management - toegepaste biowetenschappen van de KU Leuven.

In een mededeling zegt de nieuwe topman dat hij de positie van SAP verder wil uitbouwen en het bedrijf wil positioneren als een innovatieve trendsetter.

"Ook in deze uitdagende en onzekere tijden hebben bedrijven die bezig zijn met digitale innovatie een voorsprong. Dankzij SAP-oplossingen kunnen bedrijven innoveren, wat hen toelaat hun marktpositie te verbeteren. Het is bijzonder boeiend om bedrijven in dit traject te begeleiden en hen door deze moeilijke tijden te helpen."

Georgy was sinds 2017 het hoofd van SAP in ons land en wordt nu head of general business sales & partners binnen EMEA North voor het bedrijf. Hij verlaat daarmee de Belux-organisatie en wordt sinds 1 juli opgevolgd door De Beukelaer.De Beukelaer werkt sinds 2000 voor SAP in diverse salesfuncties. In zijn meest recente rol was hij sales director general business & ecosystem bij het softwarebedrijf. Hij heeft een master industrieel management - toegepaste biowetenschappen van de KU Leuven.In een mededeling zegt de nieuwe topman dat hij de positie van SAP verder wil uitbouwen en het bedrijf wil positioneren als een innovatieve trendsetter."Ook in deze uitdagende en onzekere tijden hebben bedrijven die bezig zijn met digitale innovatie een voorsprong. Dankzij SAP-oplossingen kunnen bedrijven innoveren, wat hen toelaat hun marktpositie te verbeteren. Het is bijzonder boeiend om bedrijven in dit traject te begeleiden en hen door deze moeilijke tijden te helpen."