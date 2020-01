Stijn Vander Plaetse ruilt Telenet voor AE. Hij wordt er CEO en volgt daarbij oprichter Bruno Denys op.

Vander Plaetse was de afgelopen zes jaar aan de slag bij Telenet waar hij onder meer vicepresident business sales & segment marketing was. Daarvoor was bij onder meer CEO van Mplus, de joint-venture tussen KPN en VMMa waaronder toen Jim mobile viel.

Sinds deze week is Vander Plaetse CEO van het Leuvense AE Architects for Business & ICT. Daarbij krijgt hij de leiding over 320 werknemers met een omzet van 35,6 miljoen euro in 2019. Naast Leuven heeft het bedrijf ook kantoren in Brussel, Gent en Hasselt.

AE werd in 1999 opgericht door Bruno Denys die sindsdien de leiding op zich nam. Hij wordt nu langetermijnaandeelhouder. "Met de komst van Stijn, de verdere professionalisering van ons management en de uitbouw van ons adviesorgaan, kan ik me nu toeleggen op een nieuwe rol als betrokken langetermijnaandeelhouder. Zo wil ik de verdere groei van AE en de getrouwheid aan onze waarden en cultuur blijven ondersteunen." Aldus Denys.

Vander Plaetse was de afgelopen zes jaar aan de slag bij Telenet waar hij onder meer vicepresident business sales & segment marketing was. Daarvoor was bij onder meer CEO van Mplus, de joint-venture tussen KPN en VMMa waaronder toen Jim mobile viel.Sinds deze week is Vander Plaetse CEO van het Leuvense AE Architects for Business & ICT. Daarbij krijgt hij de leiding over 320 werknemers met een omzet van 35,6 miljoen euro in 2019. Naast Leuven heeft het bedrijf ook kantoren in Brussel, Gent en Hasselt.AE werd in 1999 opgericht door Bruno Denys die sindsdien de leiding op zich nam. Hij wordt nu langetermijnaandeelhouder. "Met de komst van Stijn, de verdere professionalisering van ons management en de uitbouw van ons adviesorgaan, kan ik me nu toeleggen op een nieuwe rol als betrokken langetermijnaandeelhouder. Zo wil ik de verdere groei van AE en de getrouwheid aan onze waarden en cultuur blijven ondersteunen." Aldus Denys.