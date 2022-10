Ondanks een initiële afwijzing, gaan zowel Getty Images als Shutterstock samenwerken met enerzijds een AI startup en anderzijds OpenAI om kunstmatig gegenereerde beelden aan te bieden.

Zowel Getty Images als Shutterstock zijn vandaag een platform waar fotografen hun beelden kunnen aanbieden. Bedrijven, ook mediakanalen zoals Data News, gebruiken die vervolgens tegen betaling om beelden te gebruiken.

Maar in de toekomst kan je ook zelf beelden laten genereren met AI. Shutterstock werkt daarvoor samen met OpenAI om op basis van DALL-E beelden op maat te laten genereren. Getty Images kondigt een gelijkaardig partnerschap aan met de Israëlische startup BRIA.

AI beeldgeneratie is nog vrij nieuw, maar kende dit jaar wel een hoop technologische vooruitgang. Het volstaat bij DALL-E om iets te beschrijven en de AI genereert een beeld op basis van zeer veel trainingsdata. Dat levert soms absurde zaken op, maar vaak ook zeer unieke en anders lastig te maken beelden.

Over de samenwerking van Getty Images is nog weinig bekend. Shutterstock laat weten dat het in de komende tijd DALL-E zal integreren waarbij gebruikers hun eigen beelden kunnen maken. Wie beelden aanlevert zal ook vergoed worden omdat die beelden worden gebruikt om de AI-systemen te trainen.

Auteursrechten

Hoewel de trend niet onverwacht komt, blijven er nog wel een aantal praktische vragen onbeantwoord. Zo worden fotografen vandaag nog wel vergoed voor hun werk omdat het als bronmateriaal dient. Maar die vergoeding staat vermoedelijk niet in verhouding tot wat een fotograaf of digitaal artiest verdient als hun eigen werk rechtstreeks wordt gekocht. Als het op een punt komt dat afnemers van stockbeelden sneller de AI-beelden zullen kiezen, dan kan dat nadelig zijn voor wie vandaag stockbeelden produceert.

Mede om die reden werden AI-beelden recent nog geweigerd door zulke bedrijven, net omdat het onduidelijk was wie de copyrights bezit. Mogelijk is dat nog een brok juridisch getouwtrek dat de komende maanden wordt verduidelijkt.

