SoftIron, specialist in storage datacenter toepassingen, krijgt 34 miljoen dollar kapitaalinjectie aan Series B-aandelenfinanciering van zijn bestaande investeerders.

SoftIron zal de financiering gebruiken om haar aanwezigheid in Noord-Amerika, Europa en de APAC-regio uit te breiden met geplande groei in verkoop, productmarketing en ondersteuning. Daarnaast zal de financiering de technische initiatieven versterken om haar portfolio van datacentertoestellen op te bouwen op basis van toonaangevende open source softwareoplossingen.

SoftIron maakt taakspecifieke toepassingen voor scale-out datacenteroplossingen en levert de nodige prestaties op het gebied van statistieken, waaronder dichtheid, efficiëntie, capaciteit, snelheid en warmteafgifte. De hardware is ontworpen, ontwikkeld en geassembleerd in Californië en is speciaal gebouwd om de prestaties van de beste open source-software in zijn klasse te optimaliseren voor de huidige hyper-scale en SMB-datacenters.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

