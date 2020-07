Data storage specialist Qumulo heeft een kapitaalinjectie van 125 miljoen dollar aan series E-financiering aangekondigd, met een waardering van meer dan 1,2 miljard dollar.

Qumulo maakt een dataplatform voor enterprise bedrijven waarmee grote hoeveelheden opslag beheerd kunnen worden. De nieuwe investering werd geleid door BlackRock Private Equity Partners met deelname van Highland Capital Partners, Madrona Venture Group, Kleiner Perkins Amity Ventures. Met de extra investering van 125 miljoen dollar, wordt het bedrijf nu gewaardeerd op 1,2 miljard dollar.

Ondanks de coronacrisis slaagt Qumulo er dus nog in geld op te halen, en het blijft ook groeien, zo moet blijken uit de laatste kwartaalcijfers. Aan het einde van het voorbije kwartaal, dat in april werd afgesloten, wist het bedrijf jaar op jaar met honderd procent te groeien. Dat heeft deels te maken met de bedrijven die hun mensen thuis laten werken, zegt CEO Bill Richter aan nieuwssite TechCrunch. Daardoor zou de hoeveelheid ongestructureerde data, waar qumulo veel van zijn expertise op haalt, ook veel groter worden.

"Deze laatste investering is een geweldige erkenning van ons leiderschap in categorieën en unieke mogelijkheden om klanten te helpen bij het creëren, beheren en verkrijgen van waarde uit hun bestandsgegevens op grote schaal", zegt Richter in een persbericht. "Het zal Qumulo helpen ons vermogen om 's werelds toonaangevende ondernemingen te bedienen te versnellen met de vrijheid, controle en prestaties die organisaties nu meer dan ooit nodig hebben. We zien een snel toenemende vraag, van makers van inhoud die artiesten omvatten die Hollywood-kaskrakers maken, tot onderzoekers die wereldwijde pandemieën oplossen, tot ingenieurs die raketten in de ruimte plaatsen. Qumulo wordt tegenwoordig vertrouwd om meer dan 150 miljard bedrijfskritische bestanden te beherendie de kern vormen van innovatie en vooruitgang."

In samenwerking met Dutch IT-channel

