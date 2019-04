Storing bij Proximus veroorzaakt door technische panne, niet door hacking

De storing op het vaste telefoonnetwerk van Proximus, vrijdagnamiddag, is veroorzaakt door een technische panne.

Zowel de eigen diensten van de telecomoperator als het Belgische Centrum voor Cybersecurity hebben geen aanwijzingen dat de panne veroorzaakt werd door een hacking. Dat meldt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke zaterdag. 'We weten welk element niet gefunctioneerd heeft, maar we moeten nu nog achterhalen wat de precieze oorzaak is', aldus de woordvoerder.

Omstreeks 15.30 à 16 uur vrijdagnamiddag werd duidelijk dat er zware problemen waren met de vaste telefonie bij Proximus. Van een vaste Proximuslijn naar een ander netwerk, zowel mobiel als vast, bellen, was niet meer mogelijk. Ook omgekeerd was dat niet mogelijk. Omstreeks 19 uur was dat probleem opgelost. Voor oproepen tussen twee vaste Proximuslijnen waren er geen problemen.

Door de panne waren onder meer de noodnummers 100, 101 en 112 goed drie uur lang niet bereikbaar, behalve dus voor wie met een vast Proximusnummer belde.

Of er ook compensaties zullen komen, kan de woordvoerder nog niet zeggen. 'Onze eerste focus was het oplossen van het probleem', zegt Gansbeke. 'We gaan dit nu in detail anayseren, ook om ervoor te zorgen dat de situatie zich niet opnieuw voordoet', voegt hij eraan toe.