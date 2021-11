De grote storing bij Google die dinsdagavond voor problemen zorgde is opgelost. Door de storing werkten onder andere muziekstreamingsdienst Spotify en foto- en videodeelplatform Snapchat niet. Ook verschillende andere systemen van grote en kleinere bedrijven werden door de problemen geraakt.

De boosdoener leek Google Cloud te zijn. Op de statuspagina van die dienst stond dat netwerkproblemen resulteerden in een 404-foutmelding. Google levert de zogeheten 'computing power', de rekenkracht, voor veel websites. Door een storing in de netwerkconfiguratie vielen veel websites uit. De impact van de problemen waren wijdverspreid. Op sociale media regende het klachten.

Google meldde rond 19u30 dat de problemen gedeeltelijk waren opgelost. Een paar uur later waren de problemen met Cloud Networking volgens het bedrijf 'helemaal opgelost'. Google verontschuldigde zich verder voor de problemen die zijn ontstaan als gevolg van de storing.

