Storing treft Facebook, Instagram en WhatsApp (update)

De meeste meldingen komen vanuit West-Europa en de Verenigde Staten, al zijn de diensten niet voor iedereen onbereikbaar.

Facebook heeft in een melding op Twitter bevestigd dat er een probleem is met 'de familie van Facebook apps', waarmee het doelt op Facebook, Instagram en WhatsApp. De tweet zegt er bij dat het niet om een DDoS aanval gaat, en dat er aan een oplossing wordt gewerkt.

De eerste meldingen van problemen kwamen woensdagavond binnen. Websites als Downdetector.com en allestoringen.nl registreerden duizenden klachten, voornamelijk in West-Europa en de VS. De meldingen gaan onder meer over problemen met inloggen, met het plaatsen van berichten en met het laden van de site.

Op donderdagochtend, twaalf uur later, lijken de problemen nog niet van de baan.

Update 10u30: In de loop van de voormiddag lijken de meeste problemen opgelost. Facebook heeft officieel nog niets bevestigd, maar een post op de Twitter-pagina van Instagram kondigt wel de terugkeer van die dienst aan. Rond tien uur vallen ook de pannerapporten op sites als Downdetector stil.