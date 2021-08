Apple geeft meer duiding over zijn initiatief om iPhones te scannen op beelden van kindermisbruik. Maar de kritiek van privacy- en mensenrechtenorganisaties en zelfs WhatsApp is groot.

Apple maakte vorige week bekend dat het vanaf iOS 15 iPhones zou scannen op afbeeldingen van gekend kindermisbruik. Wanneer deze naar iCloud worden gestuurd, worden ze gematcht met een database. Wie te veel van die beelden bezit, kan worden verklikt aan de ordediensten.

Het plan kreeg meteen een hoop kritiek en die is er de afgelopen dagen niet minder op geworden. Intussen is een open brief door verschillende privacy- en mensenrechtenorganisaties, maar ook meer dan vijfduizend individuen, ondertekend.

Daarin staat hoe de aanpak van Apple een grote stap is richting continue surveillance en controle. De ondertekenaars vragen zich af hoe lang het zal duren voor de database voor kindermisbruik wordt uitgebreid met bijvoorbeeld 'terroristische' inhoud of materiaal dat 'schadelijk maar legaal' is of door bepaalde overheden wordt gecensureerd.

Een van de voorbeelden in de brief, afkomstig van Dr Nadim Kobeissi, security- en privacyonderzoeker, is dat Apple vandaag geen FaceTime toelaat in Saudi Arabië omdat het geen geëncrypteerde gesprekken ondersteunt. 'Wat als lokale wetten in Saudi Arabië verplichten dat berichten worden gescand rond homoseksualiteit of beledigingen aan de monarchie?'

WhatsApp weigert

Een opmerkelijke criticus van het plan is Will Cathcart, hoofd van WhatsApp. 'Ik ben bezorgd. Dit is de foute aanpak en een slechte zaak voor de privacy van mensen overal ter wereld. Mensen hebben gevraagd of we dit ook bij WhatsApp gaan doen. Het antwoord is nee', zegt hij in een uiteenzetting op Twitter.

Cathcart zegt dat WhatsApp zelf vorig jaar meer dan vierhonderdduizend gevallen heeft doorgespeeld aan het National Center for Missing and Exploited Children. Die kwamen er op basis van gerapporteerde berichten op WhatsApp. Hij begrijpt dat Apple iets moet doen, 'maar hun aanpak introduceert iets zeer zorgwekkends.'

'We hebben al decennia personal computers en er is nooit een mandaat geweest om de privé-inhoud van alle desktops, laptops of telefoons te scannen op illegaal materiaal. Dat is niet hoe technologie gebouwd in vrije landen werkt.'

Cathcart vraagt zich af hoe dergelijke technologie per land zal worden ingezet, omdat de normen rond wat acceptabel is regionaal kunnen verschillen. Maar hij waarschuwt ook voor spyware of andere zwakke plekken, waardoor het systeem kan worden misbruikt voor andere zaken.

In de marge wijst hij er ook op dat onafhankelijke onderzoekers nog niet de kans hebben gehad om het systeem te bekijken. Al is dat verwijt een tikkeltje hypocriet, aangezien Facebook zelf onlangs onderzoekers weerde die hun eigen advertentiesysteem willen onderzoeken.

Apple: ook naar andere landen

Intussen verdedigt Apple zich door meer uitleg te geven over de werking van het systeem. Het bedrijf benadrukt onder meer dat het systeem overheden niet zomaar inzage geeft. Zo wordt de matching met de database met gekende beelden van kindermisbruik ook nog door personeel van Apple gecontroleerd en worden er geen mensen gerapporteerd als er geen beelden zijn ontdekt. Maar hoe waterdicht die systemen in de praktijk zijn is nog niet duidelijk. Apple zegt wel dat het plannen heeft om de dienst naar andere landen uit te breiden afhankelijk van lokale wetten. Welke landen dat zijn en wanneer dat gebeurt, is niet bekend.

