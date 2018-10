Stormloop op studies artificiële intelligentie

Een aanvullende master in de artificiëleintelligentie aan de KU Leuven telt 259 studenten, de helft meer dan het jaar voordien. Dat cijfer had nog hoger kunnen liggen, want er waren ruim 500 aanvragen om deel te nemen.

Ook de andere Vlaamse universiteiten, waar het aanbod rond AI meer versnipperd zit, merken een verhoogde interesse. Aan de UGent zelfs in die mate dat ze overweegt het aanbod te structureren. Aan de Universiteit Hasselt komt er een afzonderlijke AI-afstudeerrichting binnen de master computerwetenschappen, de VUB heeft er al zo een.

Basisvak

De universiteiten voeren volgens het kabinet van Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) ook gesprekken over een basisvak dat openstaat voor alle studenten.

Het Vlaamse bedrijfsleven verwelkomt de verhoogde interesse in artificiële intelligentie en datawetenschappen met open armen. De technologiefederatie Agoria becijferde vorig jaar dat ons land tegen 2020 7.000 mensen die kennis van data hebben nodig zal hebben.