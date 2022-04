Spotify heeft in het eerste kwartaal meer gebruikers getrokken, ondanks de ophef eerder dit jaar over de podcasts van komiek Joe Rogan. Het van oorsprong Zweedse bedrijf telt nu 422 miljoen maandelijks actieve gebruikers, een toename van 19 procent vergeleken met een jaar eerder.

Van alle gebruikers zijn er nu 182 miljoen betalende abonnees. Spotify kwam begin dit jaar in opspraak nadat verschillende grote artiesten zoals zanger Neil Young hadden besloten hun muziek van de dienst te verwijderen. Volgens de muzikanten en andere critici zou komiek Joe Rogan in zijn Spotify-podcast desinformatie over het coronavirus verspreiden.

Verder heeft Spotify zich teruggetrokken uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Daardoor raakte de onderneming 1,5 miljoen betalende abonnees in het land kwijt. Daarnaast had Spotify in maart nog te kampen met een storing.

Het op de beurs in New York genoteerde Spotify denkt dat het aantal maandelijks actieve gebruikers in het tweede kwartaal zal groeien naar 428 miljoen, waarvan 187 miljoen betalende abonnees.

