Streamingdienst Disney vanaf november in de VS

Disney heeft zijn plannen voor een streamingdienst ontvouwd. Daarmee wil het mediabedrijf de strijd aangaan met Netflix. Disney+ is vanaf 12 november beschikbaar in de Verenigde Staten en zal naar verwachting volgend jaar in Europa en andere werelddelen worden uitgerold, meldt Variety.

Op de streamingdienst komen niet alleen Disney-films, maar ook de hele Star Wars-reeks en films van Pixar en Marvel, alsook documentaires van National Geographic. Voor Disney+ worden ook een aantal exclusieve series geproduceerd. De kosten zijn 6,99 dollar per maand of 69,99 dollar per jaar. De films en series zijn ook te downloaden, zodat abonnees ze offline kunnen bekijken.