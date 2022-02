De Amerikaanse streamingdienst HBO Max breidt in maart uit naar vijftien bijkomende Europese landen, waaronder Nederland. België staat vooralsnog niet op de planning van de Netflix-concurrent.

De streamingdienst van betaalzender HBO, bekend van onder meer Game of Thrones en The Sopranos, gaat op 8 maart van start in de vijftien landen. De dienst zal dan wereldwijd in 61 landen en regio's beschikbaar zijn. Het aanbod bestaat onder meer uit films en series van de tv-zender HBO en filmstudio Warner Bros.

Streamz

In Nederland zat het aanbod van HBO tot vorig jaar nog bij telecombedrijf Ziggo, een zusterbedrijf van Telenet. HBO besloot de overeenkomst met het Nederlandse bedrijf echter niet te verlengen, wat een lancering van HBO Max in Nederland mogelijk maakt.

In Vlaanderen zitten de uitzendrechten van de HBO-reeksen momenteel nog bij Streamz, de dienst van Telenet en DPG Media. Het is niet duidelijk hoe lang die overeenkomst nog loopt. In het persbericht over de uitbreiding spreekt het hoofd van HBO Max international, Johannes Larcher, wel over een strategie om wereldwijd rechtstreeks naar de consument te gaan.

Naast de vijftien landen waar HBO Max volgende maand start, zal de dienst later dit jaar in nog eens zes bijkomende Europese landen starten. Navraag bij Warner leert echter dat België ook niet bij die lichting zal zitten.

