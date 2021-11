Streamingdienst Tidal, tot begin dit jaar grotendeels in handen van rapper Jay-Z, gaat de manier wijzigen waarop artiesten uitbetaald krijgen voor het gebruik van hun muziek. Dat melden diverse buitenlandse media.

Een groot deel van de abonnementsbetalingen gaat voortaan rechtstreeks naar de muzikanten waar gebruikers het vaakst naar luisteren. Hoeveel geld muzikanten verdienen, hangt in de toekomst heel erg af van de populariteit van hun muziek. Tot nu toe werd er een verdeelsleutel gebruikt waarbij de verdeling tussen de artiesten die zich hebben aangesloten bij Tidal meer gelijk was.

De discussie over een eerlijker betaling van streamingdiensten aan artiesten wordt al langere tijd gevoerd. Rapper Jay-Z verkocht zijn deel van Tidal eerder dit jaar aan Square, eigendom van Twitter-topman Jack Dorsey. Legde Jay-Z in 2015 nog 56 miljoen dollar voor Tidal neer, nu kreeg hij er 297 miljoen dollar in cash en aandelen in Square voor terug.

Het voornemen van Dorsey is om de via Square meer diensten te gaan aanbieden rond artiesten die hun muziek via Tidal aanbieden, zoals merchandise of concertkaartjes. Tidal stelde dit voorjaar enkele miljoenen betalende abonnees te hebben.

