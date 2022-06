Het Amerikaanse videoplatform Twitch heeft zich aangesloten bij de gedragscode van de Europese Unie ter bestrijding van illegale en haatzaaiende uitlatingen. Twitch is daarmee de twaalfde ondertekenaar van de code, meldt de Europese Commissie.

'We zijn verheugd over het besluit van Twitch, een interactieve livevideostreamingdienst, om zich aan te sluiten bij de EU-gedragscode', klinkt het in een verklaring. De code is bedoeld om haatberichten tegen te gaan die gericht zijn aan mensen vanwege hun afkomst, geaardheid of godsdienst. Didier Reynders, eurocommissaris voor Justitie, sprak van 'een stap in de goede richting' en riep andere bedrijven op om zich bij de code aan te sluiten. 'Hoe meer van ons zich voor dit doel inzetten, hoe groter het effect', klinkt het.

Twitch, dat eigendom is van Amazon en vooral populair is bij gamers, kondigde in december aan dat het een systeem aan het opzetten was om haatzaaiende gebruikers op te sporen, na een golf van racistische en homofobe pesterijen. De EU-gedragscode tegen online haat, die in 2016 werd gelanceerd, telt inmiddels twaalf ondertekenaars. Naast Twitch gaat het om Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, Dailymotion, Jeuxvideo.com, TikTok, LinkedIn en Viber.

