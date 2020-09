DPG Media en Telenet hebben meer details bekendgemaakt over hun nieuwe streamingdienst. Streamz start op 14 september (één dag voor Disney+) en zal naast lokale fictiereeksen van VTM en Vier ook series van Eén aanbieden, aangevuld met een internationaal aanbod, een kidszone en documentaires.

Bij de start zullen er volgens DPG Media en Telenet meer dan duizend titels in de bibliotheek van Streamz zitten. Belangrijke blikvangers zijn de Streamz Originals, waaronder Niets Te Melden, Cold Courage, Baantjer en D5R. Daarnaast omvat het aanbod previews van nieuwe series als De Bende van Jan de Lichte (VTM), Mijn Slechtste Beste Vriendin (Vier), Black-out (Eén) en Cheyenne et Lola (Eén). Elke maand komt er een nieuwe 'exclusieve lokale titel' bij, beloven de initiatiefnemers.

Internationaal aanbod

Het lokale aanbod wordt verder aangevuld met titels van DPG Media, SBS en VRT zoals Safety First, Callboys, Geub, De Dag, De Ronde en Eigen Kweek. Bij het internationale aanbod horen onder meer titels van Universal, Showtime, ViacomCBS en alle titels van HBO. Enkele nieuwe series voor het najaar zijn Love Life met Anna Kendrick, The Third Day met Jude Law en The Undoing van de makers van Big Little Lies.

Streamz bevat een aparte kidszone waar kinderen veilig naar programma's kunnen kijken. Ze vinden er bekende titels en gezichten als Puss in Boots, Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar en Paw Patrol, en Ketnet-reeksen als Olly Wannabe, Helden en De Regel van 3S.

Nieuwe app

Streamz is vanaf 14 september beschikbaar via de nieuwe Streamz-app en de website Streams.be. Voor 11,95 euro per maand kunnen abonnees op vier schermen tegelijkertijd kijken in hd-kwaliteit. Er is een gratis testperiode van twee weken. Telenet-klanten kunnen Streamz ook bekijken via hun digitale televisie. Alle Telenet Play-klanten worden automatisch overgezet naar het nieuwe aanbod.

Voor de cinefiel is er ook nog Streamz+ met een filmcatalogus bovenop het aanbod van Streamz. Op dit platform verschijnen elk jaar rond de 300 recente films, te beginnen met prenten als Jumanji: The Next Level, Harriet, 1917 en Les Misérables. Streamz+ kost maandelijks 19,95 euro.

