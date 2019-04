Strenge straffen in Australië voor sociale media die gewelddadige video's verspreiden

Bedrijven zoals Facebook en Twitter riskeren in Australië zware straffen als gewelddadige video's via hun platformen worden uitgezonden. Het Australische parlement heeft donderdag nieuwe terreurwetgeving goedgekeurd.

Aanleiding voor de nieuwe wetgeving was de aanslag vorige maand op twee moskeeën in Christchurch, in Nieuw-Zeeland. De vermoedelijke dader, een 28-jarige Australiër, stuurde zijn daden via een livestream op Facebook de wereld in. Bij de aanslag kwamen vijftig moskeegangers om.

'De gebeurtenissen in Christchurch hebben ons getoond dat internetbedrijven gebruikt kunnen worden om boodschappen van haat en terreur te verspreiden', aldus de Australische minister van Justitie Christian Porter. 'Dit wetsvoorstel vormt een belangrijk deel van het antwoord van de Australische regering op deze gebeurtenissen.'

Internetbedrijven zoals Facebook riskeren boetes die tot 10 procent van hun jaaromzet kunnen bedragen, en de bedrijfstop kan veroordeeld worden tot drie jaar cel.

Volgens de regering wordt Australië daarmee het eerste land waar socialmediagiganten bestraft kunnen worden met celstraffen of miljoenenboetes, als ze dergelijk materiaal niet snel verwijderen.

Het voorstel kreeg de steun van oppositiepartij Labor en werd door het Hoger- en Lagerhuis gejaagd omdat het parlement deze week de deuren sluit voor de verkiezingen van volgende maand. Het voorstel wordt in de loop van de volgende weken wet, na goedkeuring door de gouverneur-generaal.

Internetbedrijven zoals Facebook riskeren boetes die tot 10 procent van hun jaaromzet kunnen bedragen, en de bedrijfstop kan veroordeeld worden tot drie jaar cel. De bedrijven zijn ook verplicht de politie op de hoogte te brengen als hun site gebruikt wordt om geweldmisdrijven te verspreiden.

Er kwam ook al kritiek op de nieuwe wetgeving, die te ver zou gaan en ook journalisten en klokkenluiders in hun werk zou kunnen beperken. Een Australische lobbygroep voor bedrijven als Facebook, Google, en Twitter haalde aan dat de wet op vijf dagen tijd goedgekeurd werd, en het fundamentele probleem, hate speech, niet aanpakt.