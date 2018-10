Strengere regels voor sms-diensten

De regels komen er op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo. Volgens hem kwamen er vorig jaar 644 klachten binnen bij de Ombudsdienst voor Telecom over dergelijke M-commerce en premium sms-diensten. De regels moeten nog wel worden goedgekeurd door het parlement.

Vroeger ging het onder meer om beltonen die je kon bestellen waar dan (onbewust) een abonnement aan vasthing. Vandaag worden ze veelal aangeboden in apps en online advertenties, maar gebeurt ook de aanrekening op andere manieren waardoor malafide aanbieders de oude regelsgeving kunnen omzeilen.

Dit zijn de nieuwe regels voor aanbieders. Opmerkelijk is dat de operatoren ook moeten meewerken.

Reclame voor dergelijke diensten moet ook de kostprijs, inclusief het hoogste tarief, vermelden.

De klant moet zelf een sms naar het betaalnummer sturen voor een dienst mag starten.

Afmelden gaat door 'STOP' te sms'en naar het nummer.

De betaaldienst moet een klantendienst hebben die vlot per mail, telefoon of digitaal bereikbaar is.-Ook de telecomoperator kan de klacht ontvangen.

Klachten moeten binnen de vijf werkdagen behandeld worden, anders is de klacht sowieso gegrond.

Als de klacht gegrond is, moet de sms-dienst de kosten terugbetalen binnen de vijf werkdagen of bij de volgende factuur. Gebeurt dat niet dan nemen de operatoren de kosten (voorlopig) op zich.

Operatoren moeten de betaalnummers meteen blokkeren en betalingsoverdrachten stopzetten als er een overtreding is.

Niet zo nieuw, wel beter

Sms-diensten zijn al meer dan 15 jaar een probleem. Opvallend genoeg zijn de nieuwe regels zeer gelijklopend met de maatregelen die in 2009 en in 2011 door toenmalige telecommminister Vincent Van Quickenborne, werden genomen.

Destijds werd al vastgelegd dat sms-diensten kunnen worden stopgezet door 'STOP' te sms'en. Ook was elke dienst verplicht een klantendienst met vast nummer te hebben en mochten beltonen en nieuwsflitsen maximaal 2 euro kosten. Ook zou er een ethische commissie oordelen over de klachten van gebruikers. Al was die laatste niet bepaald slagkrachtig.

Volgens minister De Croo is de situatie nu anders. "Destijds werd er voor een groot deel gewerkt met een soort gentleman's agreement binnen de sector. Maar dat bleek onvoldoende te werken," zegt hij aan Data News.

"We maken al 15 jaar regels en al 15 jaar worden er achterpoortjes gevonden," voegt Luc Windmolders, hoofd van de beleidscel Digitale Agenda, Telecom en Post. "Een van de problemen is dat de charters vaak op deeldomeinen sloegen, bijvoorbeeld een voor premium sms-diensten, een voor betaalnummers via vaste diensten. Sinds een aantal jaren kunnen zo'n diensten ook via Direct Operator Billing opereren. Bovendien werden de charters door bepaalde partijen niet altijd even ernstig genomen. Vaak zijn er 3-4 servicelagen of spelers bij betrokken en die moeten allemaal meewerken."

Windmolders noemt geen namen, maar hij merkt op dat ook niet bij elke operator even veel animo bestond om de problematiek aan te pakken. Operatoren verdienen immers ook aan dergelijke diensten.

Windmolders: "Wat we nu hebben gedaan is elk charter dat we het afgelopen anderhalf jaar hebben afgesloten in een wetgeving gezet die wel afdwingbaar is. Er komt ook een database, waaraan alle operatoren zullen samenwerken, met welke soort diensten er worden aangeboden en hoe je die partijen kan bereiken. De operatoren worden ook zelf aanspreekbaar."

Kort samengevat gaat het nu niet langer om niet-gebonden afspraken en worden de operatoren mede verantwoordelijk voor een goede opvolging. Dat moet ook voorkomen dat spelers die vanuit het buitenland actief zijn, of slechts enkele weken klanten ronselen voor hun diensten sneller worden geweerd. "Gaat dit alle fraudeurs wegjagen? Er zullen er altijd wel opduiken, maar het zullen er veel minder zijn en die resterende gaan we veel beter kunnen aanpakken." Aldus Windmolders.