Materialise, de Belgische specialist in 3D-printing, komt met een opvallend initiatief om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Het bedrijf ontwikkelde een handenvrije deuropener en stelt het computerbestand met het ontwerp gratis ter beschikking. Wie een 3D-printer bezit, kan de deuropener in een handomdraai downloaden en zelf printen.

Met de 3D-geprinte deuropener van Materialise kunnen deuren worden geopend zonder direct contact met de deurklink. Aangenomen wordt dat het coronavirus lang kan overleven op oppervlakten en dat vooral deurklinken een hoog risico op besmetting vormen.De 3D-geprinte deuropener kan op bestaande deurklinken worden gemonteerd, zonder gaten te boren. De peddelvormige uitbreiding maakt het mogelijk om deuren met de onderarm te openen en te sluiten, in plaats van met de handen. Het eerste model is geschikt voor cilindrische handgrepen, maar Materialise is van plan om de komende tijd aanvullende designs te introduceren.Iedereen die toegang heeft tot een 3D-printer kan het ontwerp gratis downloaden en ter plekke 'afdrukken'. Het bestand kan worden binnengehaald via deze website. Wie geen 3D-printer ter beschikking heeft, kan de deuropeners ook bij Materialise bestellen. Een set van twee handenvrije openers kost veertig euro.