Het ERP- en CRM-softwarebedrijf Striktly Business Software opent in het voorjaar drie nieuwe kantoren in Roeselare, Hasselt en Antwerpen. Daarnaast staat er een bijna-verdubbeling van het aantal medewerkers op het programma.

'Dat klinkt met de huidige pandemie heel ambitieus, maar voor ons is het de enige logische stap om verder te blijven groeien na een succesvolle tweede helft van 2020', vertelt CEO Stéphanie Ouachan (foto). Naast de bestaande vestigingen in Brussel en Antwerpen komen er drie nieuwe kantoren bij. Tegelijkertijd wordt het personeelsbestand opgetrokken van 19 naar zo'n 35 medewerkers in België.

Intern klaarstomen

De nieuwe krachten voor de drie extra filialen wil Ouachan zelf onder haar vleugels nemen. Samen met enkele ervaren sales medewerkers zal ze de nieuwkomers intern klaarstomen. De CEO gelooft dat de coronacrisis ervoor kan zorgen dat ook profielen uit andere sectoren in aanmerking komen voor een baan bij Striktly Business Software. 'Denk maar aan de horeca, waar heel wat mensen zitten die klantvriendelijkheid en mensenkennis combineren', klinkt het.

Tijdens de komende aanwervingscampagne zullen dan ook vooral de people skills primeren: 'Ervaring in de software- of salessector is zeker geen must'.

