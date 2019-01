Stroombedrijven willen stroompiek opvangen met elektrische wagens

Het concept heet V2G of vehicle-to-grid en komt er op neer dat elektrische wagens hun energie teruggeven aan het netwerk. Op grote schaal zou zo'n mechanisme er voor kunnen zorgen dat (te voorspellen) pieken in stroomverbruik beter worden opgevangen. Voor eigenaars van elektrische voertuigen is het voordeel dat ze stroom op piekmomenten duurder kunnen verkopen dan wanneer ze zelf laden in daluren.

EDF, het moederbedrijf van Luminus, is volgens het persbureau Reuters bezig met het opzetten van een commercieel V2G-netwerk in Europa. Het doet dat samen met het Amerikaanse Nuwe en dat specifiek voor elektrische wagens van Nissan en Mitsubishi. De Italiaanse enerigeleverancier Enel heeft met Nissan en Nuwe ook al pilootprojecten lopen in Denemarken, Nederland, Rome en Genoa.

E.ON werkt samen met Nissan voor diensten rond zo'n V2G-netwerk, zoals het voorspellen van pieken en het verzamelen en vermarkten van laaddata.

Reuters wijst wel op enkele obstakels om vehicle-to-grid realiteit te maken. Zo is de Europese laadstandaard CCS (Combined Charging System) niet gemaakt om elektriciteit in twee richtingen te sturen maar ligt de focus vooral op snel laden. De Japanse CHAdeMO standaard kan dat wel.

Ook Europese wagenmakers staan niet te springen voor het initiatief. Reuters sprak met IONITY, een joint-venture van Volkswagen, Daimler, BMW en Ford dat werkt aan een Europees netwerk van snelle oplaadpunten. Daar klinkt er weinig interesse in het concept, behalve dan gekoppeld aan een extern opslagsysteem (zoals een batterij aan de woning). Tesla geeft aan Reuters geen commentaar.

In China is er wel interesse. Daar gebruiken elektrische wagens de GB/T standaard die evenmin geschikt is om stroom terug naar het netwerk te laten lopen. Maar de Chinese raad voor Elektriciteit heeft vorig jaar een akkoord gesloten met de CHAdeMO association (de vereniging achter de Japanse laadstandaard) om een aansluiting te ontwikkelen die wel in twee richtingen werkt.