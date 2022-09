De komende twee jaar gaat het aantal VR en AR headsets verdubbelen, zegt analistenbureau Strategy Analytics. Vooral de opkomst van AR zal voor groei zorgen.

Strategy Analytics verwacht dat het aantal 'Metaverse-toestellen', waarmee het wijst op Virtual reality en augmented reality brillen/headsets, zal groeien naar 100 miljoen tegen 2024. Een verdubbeling van de 50 miljoen toestellen vandaag.

De conclusie komt uit een breder onderzoek waar het de evolutie van de toestellen tegen 2027 bekijkt. Tegen dan zouden er bijna 250 miljoen AR en VR-toestellen in omloop zijn. We moeten daarbij wel opmerken dat Strategy Analytics geen details geeft over de methodologie of manier waarop het die inschatting maakt.

Hoewel VR ook stijgt, ziet het bureau vooral groei in AR, dat vandaag vooral op de zakelijke markt aanwezig is, maar de komende jaren meer aantrek zal vinden bij consumenten. Vandaag is AR 1 procent van de markt, tegen 2027 zou dat 64 procent zijn.

