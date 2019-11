Agoria Wallonië roept op om meer te investeren in STEM-richtingen en herscholing, om de veranderingen door de digitalisering op te vangen. Dat zegt de Waalse sectorfederatie naar aanleiding van een brede toekomststudie.

Het onderzoek 'Be The Change' van Agoria, dat ongeveer een jaar geleden werd afgenomen, was een stichtelijk gegeven: als er niets verandert, zullen er tegen 2030 zo'n 584.000 banen openstaan, terwijl 310.000 mensen opnieuw moeten worden opgeleid. Aan de andere kant zullen er voor elke job die verloren gaat door digitale transformatie 3,7 nieuwe banen worden gecreëerd.

De studie Be The Change van de sectorvereniging Agoria had als doel de impact van de digitale transformatie op de werkgelegenheid in 2030 in België te beoordelen. En de resultaten zijn sprekend. Terwijl het aanbod van banen met 0,9% per jaar groeit, groeit het arbeidsaanbod met slechts 0,3% per jaar. Er zullen dus 629.000 nieuwe vacatures bijkomen in de volgende jaren, waaronder 151.000 in IT. En dat terwijl er al 10.000 ICT-banen openstaan die niet ingevuld geraken. Bovendien zullen er tegen 2030 zo'n 584.000 banen openstaan, terwijl 310.000 mensen zich moeten omscholen.

"Studeren is zeker interessant, maar het is nog belangrijker om aanbevelingen te doen en ook concrete acties voor te stellen," zei Dominique Demonté, algemeen directeur Wallonië van Agoria. Specifiek werden vier gebieden geïdentificeerd als prioriteiten: het verbeteren van vaardigheden, het converteren van vaardigheden, werkzoekenden activeren en STEM-richtingen (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) stimuleren, naast een toename van productiviteit.

In dat kader heeft Agoria Wallonië een ecosysteembenadering aangenomen om concrete acties te implementeren, met als doel het bewustzijn te vergroten en alle digitale spelers te mobiliseren, of het nu gaat om bedrijven of organisaties die actief zijn op de arbeidsmarkt, zowel in de publieke als in de private sector. "Agoria Wallonië heeft een vaardigheidsscansysteem ontwikkeld waarmee belanghebbenden de digitale vaardigheden van kandidaten kunnen beoordelen. We hebben een prototype ontwikkeld dat nu door verschillende bedrijven wordt getest voordat het voor iedereen beschikbaar wordt gesteld", legt Dominique Demonté uit. Het is een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel dat kan worden gebruikt om een trainingsplan te definiëren en voor elk profiel de juiste training te geven. De tool bestaat ook in het Nederlands en kan worden voorgesteld aan Agoria Vlaanderen, een kwestie van het wiel niet opnieuw uitvinden.

De tweede prioriteit van Agoria Wallonie ligt bij het bevorderen van STEM-richtingen. "We hebben ongeveer 80 bestaande initiatieven, vaak gedragen door kleine structuren. Het doel is om een STEM-strategie op de schaal van Wallonië te implementeren en er een van de prioriteiten van de nieuwe regering van te maken," zegt Dominique Demonté, die meteen ook meldt dat hij "geobsedeerd" is door de notie van een ecosysteem: "Agoria gaat op deze twee assen vooruit en wil een belangrijke link vormen, maar kan dat niet alleen. Er bestaan initiatieven, maar die gaan niet snel genoeg. Het is cruciaal om partnerschappen te ontwikkelen en op een structurerende manier te werken," concludeert de baas van Agoria Wallonië.