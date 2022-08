Zodra de tweede zit er binnenkort opzit, betreden weer heel wat pas afgestudeerden de arbeidsmarkt. Voor maar liefst 73 procent van de Belgische CIO's blijkt ervaring echter belangrijker dan een opleiding. Dat blijkt uit onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half.

Bovenaan het lijstje van drempels die pas afgestudeerden tegenkomen, staat het gebrek aan hard skills (37 procent) en beperkte technische kennis van software en hardware (36 procent) - zaken die mensen met ervaring vaak wel al goed in de vingers hebben. Aanvullend zijn hoge loonsverwachtingen (33 procent), het overschatten van eigen kunnen (29 procent) en een gebrek aan soft skills (26 procent) de voornaamste struikelblokken voor wie de jobmarkt voor het eerst betreedt.

Niet eenvoudig

Uit het onderzoek van Robert Half blijkt verder dat een grote meerderheid (69 procent) van de CIO's aangeeft bereid te zijn om het gebrek aan de juiste opleiding over het hoofd te zien als iemand voldoende relevante ervaring heeft.

'Het is niet altijd eenvoudig om als pas afgestudeerde je plaats te vinden op de arbeidsmarkt. Studentenjobs, stages en tijdelijke contracten kunnen daarbij wel een grote hulp zijn. Zo toon je de wil om te werken, kan je ontdekken wat je graag doet en krijg je de kans om je opleiding om te zetten in ervaring', zegt Koen Van Havere, associate business director bij Robert Half.

Nuttige bagage

Als goed voorbeeld noemt Van Havere functies in IT-support: 'Misschien niet meteen dé droomjob voor pas afgestudeerden, maar wel een ideale startersbaan waarbij je onmiddellijk in contact komt met heel verschillende IT-issues, zowel op vlak van applicaties als infrastructuur. Dat is bagage die in je latere carrière zeker nog van pas zal komen'.

Het onderzoek van Robert Half werd in juni 2022 uitgevoerd onder 1.800 leidinggevenden in België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Brazilië. De respondenten waren onder meer General Managers, Chief Financial Officers en Chief Information Officers met verantwoordelijkheid voor het aanwerven van personeel.

Bovenaan het lijstje van drempels die pas afgestudeerden tegenkomen, staat het gebrek aan hard skills (37 procent) en beperkte technische kennis van software en hardware (36 procent) - zaken die mensen met ervaring vaak wel al goed in de vingers hebben. Aanvullend zijn hoge loonsverwachtingen (33 procent), het overschatten van eigen kunnen (29 procent) en een gebrek aan soft skills (26 procent) de voornaamste struikelblokken voor wie de jobmarkt voor het eerst betreedt.Uit het onderzoek van Robert Half blijkt verder dat een grote meerderheid (69 procent) van de CIO's aangeeft bereid te zijn om het gebrek aan de juiste opleiding over het hoofd te zien als iemand voldoende relevante ervaring heeft.'Het is niet altijd eenvoudig om als pas afgestudeerde je plaats te vinden op de arbeidsmarkt. Studentenjobs, stages en tijdelijke contracten kunnen daarbij wel een grote hulp zijn. Zo toon je de wil om te werken, kan je ontdekken wat je graag doet en krijg je de kans om je opleiding om te zetten in ervaring', zegt Koen Van Havere, associate business director bij Robert Half.Als goed voorbeeld noemt Van Havere functies in IT-support: 'Misschien niet meteen dé droomjob voor pas afgestudeerden, maar wel een ideale startersbaan waarbij je onmiddellijk in contact komt met heel verschillende IT-issues, zowel op vlak van applicaties als infrastructuur. Dat is bagage die in je latere carrière zeker nog van pas zal komen'.Het onderzoek van Robert Half werd in juni 2022 uitgevoerd onder 1.800 leidinggevenden in België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Brazilië. De respondenten waren onder meer General Managers, Chief Financial Officers en Chief Information Officers met verantwoordelijkheid voor het aanwerven van personeel.