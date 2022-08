Zonder videogames mee te tellen zijn YouTube en TikTok de vaakst gebruikte entertainmentplatformen die tieners in de VS momenteel gebruiken. De populariteit van Facebook blijft er dalen onder jonge gebruikers.

Dat blijkt uit een studie van het Pew Research Center dat op regelmatige basis het gebruik van nieuwe media in de VS bestudeert. De terugval van Facebook is op zeven jaar tijd groot. In 2015 bezocht 71 procent van de dertien- tot zeventienjarigen nog Facebook. In 2022 is dat nog 32 procent. Ook in 2018 merkte het Pew Research Center op dat de interesse van jongeren afneemt, al zat het gebruik van Facebook toen nog op 51 procent.

Het contrast is groot met YouTube. Het videoplatform van Google wordt door 95 procent van de Amerikaanse tieners gebruikt. Ook de relatief jonge concurrent TikTok doet het beter. Het Chinese videoplatform wordt door 67 procent van de tieners in de VS 'soms' gebruikt. 16 procent geeft aan het bijna voortdurend te gebruiken.

Instagram groeit

De terugval bij Facebook wordt wel deels gecompenseerd. Instagram, eveneens deel van Facebook-moederbedrijf Meta, zag haar populariteit onder dertien- tot zeventienjarigen toenemen van 52 naar 62 procent tussen 2015 en 2022. Maar ook Snapchat gaat er in diezelfde periode op vooruit van 41 naar 59 procent.

Dat Facebook aan populariteit inboet bij jongeren is al een tijdje bezig, mede daarom dat Meta haar aanbod ging diversifiëren met de aankoop van Instagram in 2012 en WhatsApp in 2014.

Video

Om bij te benen met de recentere concurrentie verlegt Instagram de laatste tijd haar focus naar meer video, onder andere door 'reels' (korte video's) meer zichtbaarheid te geven. Iets wat YouTube ook doet onder de naam 'shorts'. Al leidt dat ook tot protest van gebruikers die hun foto-app graag als foto-app willen blijven gebruiken. Instagram moet daarom ook enkele aanpassingen weer terugdraaien nadat het kritiek kreeg van onder meer Kim Kardashian en Kylie Jenner.

