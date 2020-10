Meer dan vier op de tien werkende Belgen mogen op dit moment nog thuiswerken van hun werkgever. Dat is ruim de helft meer dan voor de uitbraak van het coronavirus.

Dat concluderen de KU Leuven, het hr-bedrijf Acerta en het hr-netwerk HR Square uit een onlinebevraging bij 576 werkgevers in september.

Tijdens de coronalockdown werd telewerk de norm. Iets meer dan de helft van de werknemers mocht in maart en april van thuis presteren. Voor de corona-uitbraak was dat iets meer dan een kwart. Sinds de lockdown werd versoepeld, wordt er ook weer minder aan telewerk gedaan, maar er is nog geen sprake van een massale terugkeer naar kantoor, zo blijkt uit de studie.

Nog altijd 41,5 procent van de werknemers mag van thuis werken. Vanuit de overheid is er dan ook nog altijd een "sterke aanbeveling om telethuiswerk, indien mogelijk meerdere dagen per week, toe te passen". "De bevraging toont aan dat werkgevers sinds corona meer erkennen dat werknemers hun taken via telewerk kunnen doen", stelt Hannelore Van Meldert, expert telewerk bij Acerta Consult. "Er is een duidelijke verandering in perceptie ten voordele van telewerk."

Toch is het voor de werkgevers nog zoeken naar een goed evenwicht. "Telewerk werkt het best wanneer de onderneming werkt met outputcontrole: zolang het werk gedaan is of de klanten tevreden zijn, geef je je werknemers het vertrouwen", aldus Marijke Verbruggen, coördinator Work & Organisation Studies aan de KU Leuven. Maar tegelijkertijd stelt ze vast dat werkgevers uurroosters nog niet helemaal loslaten bij telewerk, of dat ze liever niet hebben dat de werknemers thuis zorgtaken uitvoeren.

De rondvraag bevestigt ook dat telewerk vooral is weggelegd voor bedienden en kaderleden. Zij zullen volgens de bevraging na corona gemiddeld 3,2 dagen per week van thuis kunnen werken, indien hun functie het toelaat. Bij de meeste arbeiders (meer dan 70 procent) is telewerk volgens de werkgever sowieso onhaalbaar.

