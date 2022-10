Ericsson pakt uit met een studie die op het belang van 5G wijst. Maar ze bevat een aantal kromme redeneringen en halve waarheden. Zo zijn de 'Belgische cijfers' vaak identiek aan wat het bedrijf internationaal communiceert.

Ericsson noemt het zijn grootste consumentenonderzoek dat 1,7 miljard consumenten vertegenwoordigt. Dat mogen we meteen met een korrel zout nemen want het gaat om 49.000 bevragingen in 37 landen. Er zouden ook Belgen zijn bevraagd, maar Ericsson zegt niet hoeveel dat er zijn.

De conclusie van de studie van Ericsson, een van de grootste makers van 5G-apparatuur, is dat mensen die 5G gebruiken veel meer digitaal doen dan mensen met 4G. Daarbij negeert het bedrijf wel een paar keer dat causaliteit en correlatie twee verschillende dingen zijn. Gelukkig is er Data News om daar een paar keer op te wijzen.

'Inflatiebestendig'

De eerste claim van het onderzoek is dat 5G-adoptie inflatiebestendig is. Want elf procent van de Belgen is nog steeds van plan de komende twaalf maanden te upgraden naar een 5G-abonnement. En acht op tien wil niet terug naar 4G 'ondanks de door inflatie groeiende kosten'.

Dat klinkt geweldiger dan het is. Zo zullen de meeste operatoren op termijn 5G standaard aanbieden. Bij Proximus omvat enkel het goedkoopste abonnement geen 5G. De overige Belgische spelers maken daar nog geen onderscheid in, maar zijn nog maar pas begonnen met de uitrol.

Tegelijk zullen steeds meer smartphones standaard 5G bieden. Zo kan je vandaag voor 199 euro al een Motorola of Xiaomi met die technologie kopen. Checken we even bij Coolblue, dan blijken daar momenteel 678 toestellen met 5G (en 4G op hetzelfde toestel) te koop, tegenover 94 met enkel 4G. Met uitzondering van de allergoedkoopste smartphones kan je vandaag moeilijk om een toestel zonder 5G heen.

Maar de stelling gaat zelfs minder op voor ons land, want internationaal zegt dertig procent van de ondervraagden het komende jaar te willen upgraden naar een 5G-abonnement. Technisch gezien gaat de Belgische adoptie (elf procent) dus trager dan in andere landen.

Beloftes en netwerkdekking

De tweede claim van Ericsson is dat de eerste golf 5G-gebruikers verwachtingen had rond innovatieve diensten, de huidige golf gebruikers wil vooral een betere netwerkdekking.

Ook hier hebben we vragen bij wat die consumenten dan precies hebben ervaren in België de afgelopen twee jaar. Het beperkte 5G-signaal dat er was, biedt vooral een hogere snelheid. Nieuwe technieken die bijvoorbeeld een zeer lage latency geven, of network slicing mogelijk maken, bestaan nog niet op de Belgische consumentenmarkt.

Netwerkdekking

Een derde opmerkelijke claim is dat 'gepercipieerde beschikbaarheid' van 5G een nieuw criterium voor tevredenheid zal worden. Of anders gezegd: de telecomklant is blij als men 5G heeft. Hier spreekt men van een dekking van zestig procent, ook al denkt maar 33 procent van de 5G-gebruikers dat ze de helft van de tijd op 5G zitten.

Ook hier hanteert Ericsson voor België dezelfde cijfers als internationaal. Maar in werkelijkheid is het vooral een boodschap aan operatoren: koop ons 5G-materiaal als je je klanten wil houden. Al is ook dat relatief, want alle grote operatoren in België zijn bezig met die uitrol. De snelheid waarmee dat gebeurt kan verschillen, maar weet ook dat Proximus en Orange het merendeel van hun mobiele sites delen, dus op op veel plekken zal daar een vergelijkbaar netwerkbereik zijn.

Meer AR en cloud gaming

Hier stelt Ericsson dat in verhouding tot 4G-gebruikers mensen met 5G drie keer vaker diensten gebruiken zoals streaming, online gaming of cloud gaming. Dat is een ingewikkelde omschrijving om te zeggen dat een 5G-gebruiker meer media/data consumeert. Internationaal klinkt het dat 5G-gebruikers dubbel zo veel digitale diensten gebruiken. Ze brengen (internationaal gezien) ook meer tijd door op apps met augmented reality.

Wederom verwart Ericsson causaliteit en correlatie. Er is de suggestie alsof je met 5G plots veel meer kan, maar de realiteit is vermoedelijk veel logischer: wie al even op 5G zit, heeft een iets duurder toestel, gezien de eerste generatie 5G-toestellen vooral in het premium segment zat.

De kans dat die bevolkingsgroep sneller mee is met nieuwe digitale diensten, is groter. Of anders gezegd: de digital native van 27 jaar met de nieuwste iPhone is er sneller mee weg dan zijn of haar ouders met een iets ouder model, of dan de grootouders met een eenvoudig instapmodel dat enkel 4G heeft.

'Klanten willen meer diensten'

Ericsson zegt dat operatoren niet gewoon abonnementen met veel gigabytes moeten aanbieden. 82 procent van de Belgen ziet 'innovatieve 5G-ervaringen' als een belangrijke toevoeging, terwijl slechts een derde van de gebruikers '5G-rijke content en toepassingen' heeft gebundeld.

We weten niet waar Ericsson dat laatste cijfer vandaan haalt, want voor zover we weten gebeurt dat in België nog niet. Het lijkt erop dat Ericsson operatoren vooral wil stimuleren om zaken als network slicing, prioriteit of hogere snelheden als abonnementsformule aan te bieden, omdat ze 5G dan belangrijker maken. Kijken we in de details van de studie dan blijkt dat die vraag slechts gesteld is in elf van de 37 markten. België lijkt daar niet bij te zitten, dus de cijfers die het bedrijf noemt zijn twijfelachtig.

Meer metaverse

We zijn al blij dat Ericsson niet voorspelt dat 5G ook goed is voor cryptomunten en blockchain, maar aan het laatste bingowoord kunnen we niet ontsnappen: Belgische gebruikers spenderen wekelijks gemiddeld 2,5 uur per week meer aan metaverse-gerelateerde diensten dan 4G gebruikers.

Maar wat is dat precies? Zitten 5G-gebruikers effectief enkele uren per week in Decentraland, Horizon Worlds of dergelijke? Volgens de internationale versie van de studie slaan die metaverse-gerelateerde activiteiten op gaming, socializing en shoppen in virtuele werelden. Dat laatste is inderdaad metaverse, maar online gamen en samenkomen met vrienden kan je al sinds begin jaren 2000, lang voor 5G, 4G of zelfs 3G er was.

Samengevat lijkt het er op dat Ericsson met haar globale studie niet zozeer trends rond 5G in kaart wil brengen, maar wel haar klanten (telecomspelers) duidelijk wil maken dat de klanten van die klanten heel graag 5G willen en daar veel mee willen doen. Maar het onderzoek blijft oppervlakkig en zeker het Belgische luik lijkt vooral een vertaalslag zonder veel informatie of tastbare cijfers.

