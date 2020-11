Mensen die voor langere periodes videogames spelen, voelen zich over het algemeen gelukkiger dan zij die dat niet doen. Dat moet blijken uit een studie van het Oxford Internet Institute.

Iedereen die de lockdown in maart doorkwam door zich terug te trekken op een virtueel eiland in Animal Crossing kon het je al vertellen, maar videogames kunnen dus goed zijn voor het welzijn. Tot die conclusie zijn ook de onderzoekers van Oxford Internet Institute gekomen.

Ze bekeken in hun onderzoek twee games, de genoemde Animal Crossing van Nintendo, en het strategiespelletje Plants vs Zombies van uitgever EA. Daarbij bekeken ze hoe lang mensen deze games speelden, en lieten ze hen een enquête invullen over hoe ze zich voelden.

De studie werd uitgevoerd bij 3.274 volwassenen en de speeldata komt van de uitgevers van de games. "Als je elke dag vier uur Animal Crossing speelt, dan is de kans groot dat je je significant beter zegt te voelen dan mensen die dat niet doen", zegt professor Andrew Prsyblylski, "maar dat betekent niet dat Animal Crossing op zich mensen gelukkiger maakt."

Studies uit het verleden gaven vaak aan dat mensen die langer speelden, net minder gelukkig waren. De sociale functies in deze twee games zouden daar het verschil kunnen maken, zegt Prsybylski: "Het is een soort digitale waterkoeler." Ondervraagden die de games speelden om stress te verwerken elders in hun leven, tekenden minder positieve resultaten op.

