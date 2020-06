Stitch Fix, een mode-app die AI gebruikt om je kleding aan te raden die bij je smaak past, heeft aangekondigd dat het 1.400 mensen in de staat Californië gaat ontslaan. Het zou wel werknemers in andere staten gaan aannemen.

De start-up uit San Francisco geeft aan dat het te duur wordt om vanuit de staat te werken. Het bedrijf zal vanaf deze week 1.400 stylisten ontslaan die vanuit het hoofdkwartier werken en is van plan om 2.000 stylisten aan te nemen in andere, goedkopere, Amerikaanse locaties zoals Dallas, Minneapolis, Pittsburgh, Cleveland en Austin in Texas.

Stitch Fix gebruikt een combinatie van algoritmes en experten om klanten een persoonlijke selectie van kleding aan te bieden, die aan hun smaak zou moeten voldoen. Het bedrijf heeft daarom 5.100 stylisten in dienst. De ontslagen zullen volgens het bedrijf in twee fases gebeuren, een eerste deze week en een tweede golf in september. Getroffen werknemers zouden hulp ontvangen bij het zoeken naar een nieuwe job.

De ontslagen vallen alvast op een moeilijk moment. Door de coronacrisis is het aantal werklozen in de VS op korte tijd sterk gestegen, naar zo'n 40 miljoen. Stitch Fix zegt alvast dat covid-19 niets met de ontslagen te maken heeft, en dat het gaat om een zakelijke beslissing. De start-up werd enkele jaren geleden gewaardeerd op 1,6 miljard dollar.

