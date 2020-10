Het Amerikaanse bigdatabedrijf Palantir heeft woensdag een succesvolle start gemaakt op de beurs van Wall Street. Het aandeel sloot meteen een derde hoger. Palantir, dat onder meer samenwerkt met de inlichtingendiensten in de strijd tegen terrorisme, tekende voor één van de grootste beursgangen van het jaar.

Enkel bestaande aandeelhouders verkochten hun belang, er werden geen nieuwe aandelen uitgegeven. Het aandeel sloot af op 9,73 dollar, flink boven de introductieprijs van 7,25 dollar. De marktwaarde van Palantir bedraagt nu zo'n 22 miljard dollar. Nochtans maakte het bedrijf nog nooit winst en ligt het onder vuur voor zijn privacybeleid. Onder meer mensenrechtenorganisatie Amnesty International trok al aan de alarmbel.

Palantir, vernoemd naar de donkere kristallen bollen uit de Lord of the Rings-boeken, verwerkt met behulp van complexe software grote hoeveelheden data om bijvoorbeeld terroristen en criminelen op te sporen. De software wordt gebruikt door veiligheids- en politiediensten wereldwijd. De onderneming levert ook software voor de financiële sector om verdachte transacties op te sporen. Het gebruik door immigratiediensten in de VS en gezondheidsdiensten in het Verenigd Koninkrijk, kreeg al heel wat kritiek.

Een van de oprichters van Palantir is techinvesteerder Peter Thiel, een bekende naam in Silicon Valley. De Duits-Amerikaanse miljardair is medeoprichter van betalingsdienst PayPal en behoort tot de eerste investeerders in Facebook. Ook de Amerikaanse inlichtingendienst CIA behoort tot de vroege investeerders in Palantir.

