Summa Equity heeft zopas zijn eerste investering gedaan met de overname van Intix, een transactie- en compliance-platform voor de financiële sector.

Het Mechelse fintech-bedrijf verbetert met haar producten de transactiemonitoring en -transparantie van financiële instellingen, waardoor ze sneller onwettige geldstromen en corruptie detecteren. Dit zorgt voor een veiliger financieel systeem en draagt volgens het bedrijf rechtstreeks bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties (VN).

Eigen platform

Door de overname door Summa Equity kan Intix sneller groeien en innoveren, zo klinkt het. De oprichters, Marc Braet en Wouter Van Santvliet, blijven aandeelhouder en behouden hun huidige functie als respectievelijk CEO en CTO.

Intix werd in 2011 opgericht en ontwikkelde een eigen platform voor beheer en monitoring van financiële transacties. De klantenportefeuille bestaat uit banken over de hele wereld, waaronder KBC Bank, Nordea, Société Générale en Standard Bank of South Africa.

