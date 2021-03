In de Nederlandse plaats Veghel is supermarktketen Jumbo gestart met het testen van een slimme winkelwagen. Camera's in het karretje registreren automatisch welke boodschappen erin worden gelegd.

Volgens Jumbo is de slimme winkelwagen de volgende stap na het zelfscannen. De kar is behalve met camera's ook uitgerust met een groot aanscherm, waarmee klanten in de toekomst moeten kunnen afrekenen. Op dit moment is die optie nog niet toegevoegd, omdat de supermarktketen eerst de toegevoegde waarde van de slimme winkelwagen verder wil onderzoeken. Wel krijgt de klant in één oogopslag het bedrag te zien en welke producten in de aanbieding zijn.

In de kar smijten

Harm van Gruythuisen is 'expert optimalisatie' bij Jumbo. Hij heeft de winkelwagen getest en is enthousiast. 'Zelfs als de boodschappen in de kar worden gesmeten, worden ze nog nauwkeurig geregistreerd.' Het is juist als Van Gruythuisen de producten voorzichtig in de kar plaatst, dat hij merkt dat het nog wel eens misgaat. 'Dat moet dus nog worden aangescherpt', klinkt het.

Van Gruythuisen ziet ook veel mogelijkheden voor het scherm op de boodschappenkar. Het zou pop-ups van producten kunnen tonen die relevant kunnen zijn voor de klant, of kunnen helpen bij het zoeken van producten in de winkel. Op dit moment is Jumbo nog bezig met kleinschalige tests, en zegt het bedrijf nog geen conclusies te kunnen trekken over de uiteindelijke toepassing van de slimme winkelwagen.

In ons land heeft de Nederlandse supermarktketen intussen een achttal vestigingen, onder meer in Deurne, Ranst, Pelt, Rijkevorsel en Lanaken. Dit jaar wil het bedrijf nog eens tien bijkomende Belgische winkels openen.

Volgens Jumbo is de slimme winkelwagen de volgende stap na het zelfscannen. De kar is behalve met camera's ook uitgerust met een groot aanscherm, waarmee klanten in de toekomst moeten kunnen afrekenen. Op dit moment is die optie nog niet toegevoegd, omdat de supermarktketen eerst de toegevoegde waarde van de slimme winkelwagen verder wil onderzoeken. Wel krijgt de klant in één oogopslag het bedrag te zien en welke producten in de aanbieding zijn.Harm van Gruythuisen is 'expert optimalisatie' bij Jumbo. Hij heeft de winkelwagen getest en is enthousiast. 'Zelfs als de boodschappen in de kar worden gesmeten, worden ze nog nauwkeurig geregistreerd.' Het is juist als Van Gruythuisen de producten voorzichtig in de kar plaatst, dat hij merkt dat het nog wel eens misgaat. 'Dat moet dus nog worden aangescherpt', klinkt het.Van Gruythuisen ziet ook veel mogelijkheden voor het scherm op de boodschappenkar. Het zou pop-ups van producten kunnen tonen die relevant kunnen zijn voor de klant, of kunnen helpen bij het zoeken van producten in de winkel. Op dit moment is Jumbo nog bezig met kleinschalige tests, en zegt het bedrijf nog geen conclusies te kunnen trekken over de uiteindelijke toepassing van de slimme winkelwagen.In ons land heeft de Nederlandse supermarktketen intussen een achttal vestigingen, onder meer in Deurne, Ranst, Pelt, Rijkevorsel en Lanaken. Dit jaar wil het bedrijf nog eens tien bijkomende Belgische winkels openen.