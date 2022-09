Onderzoekscentra imec en Flanders Make hebben vrijdag een supersnelle AI-camera voorgesteld die het 3D-printen van metalen onderdelen automatisch bijstuurt. Dat is belangrijk voor de kwaliteitsgarantie van onderdelen in domeinen zoals luchtvaart of medische implantaten. De technologie erachter werd ontwikkeld binnen Vision-in-the-Loop (VIL), een project in samenwerking met Flanders Make en de bedrijven Materialise, AdditiveLab, Dekimo en ESMA.

Om metalen onderdelen op maat te creëren in de luchtvaart, voor windturbines of voor medische implantaten wordt vaak gebruik gemaakt van lasergebaseerde 3D-printers. Daarbij smelt een laser een metaalpoeder laagje na laagje weg in een bepaald patroon. Elke minieme afwijking van de smelttemperatuur kan tijdens het printen echter defecten veroorzaken.

Controle al tijdens het printen

Anders dan bij massaproductie is de kwaliteitscontrole van elk afzonderlijk product cruciaal, omdat elke 3D-print in feite een nieuw productieproces op zich is. Het vervelende is dat deze controle nu achteraf dient te gebeuren en dat er dus kostbare tijd, energie en middelen verloren gaan telkens een object helemaal opnieuw geprint moet worden.

Dankzij het VIL-project kan deze controle binnenkort tijdens het 3D-printproces gebeuren en kan er meteen gecorrigeerd worden voor nakende fouten. Zodra een supersnelle en intelligente camera detecteert dat de laser op een bepaalde plaats te veel of te weinig warmte genereert, past het systeem ogenblikkelijk de instellingen van de laser aan om defecten te voorkomen. Bijkomend voordeel is dat objecten niet volledig opnieuw geprint moeten worden. Zo blijft er geen afval achter en kan energie bespaard worden.

Om metalen onderdelen op maat te creëren in de luchtvaart, voor windturbines of voor medische implantaten wordt vaak gebruik gemaakt van lasergebaseerde 3D-printers. Daarbij smelt een laser een metaalpoeder laagje na laagje weg in een bepaald patroon. Elke minieme afwijking van de smelttemperatuur kan tijdens het printen echter defecten veroorzaken.Anders dan bij massaproductie is de kwaliteitscontrole van elk afzonderlijk product cruciaal, omdat elke 3D-print in feite een nieuw productieproces op zich is. Het vervelende is dat deze controle nu achteraf dient te gebeuren en dat er dus kostbare tijd, energie en middelen verloren gaan telkens een object helemaal opnieuw geprint moet worden.Dankzij het VIL-project kan deze controle binnenkort tijdens het 3D-printproces gebeuren en kan er meteen gecorrigeerd worden voor nakende fouten. Zodra een supersnelle en intelligente camera detecteert dat de laser op een bepaalde plaats te veel of te weinig warmte genereert, past het systeem ogenblikkelijk de instellingen van de laser aan om defecten te voorkomen. Bijkomend voordeel is dat objecten niet volledig opnieuw geprint moeten worden. Zo blijft er geen afval achter en kan energie bespaard worden.