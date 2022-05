Gebruikersdata van Europeanen worden gemiddeld 376 keer per dag gedeeld door advertentiediensten. Bij Amerikanen is dat zelfs 747.

De cijfers komen uit een studie van de privacygroep Irish Council for Civil Liberties (ICLL) rond trafiek van de real time bidding industrie voor advertenties (RTB). Om erg gericht advertenties te verkopen, zet de sector trackers in. Wie bijvoorbeeld zoekt naar een nieuwe zonnecrème omdat de zomer ineens opduikt, zal snel advertenties krijgen voor allerlei zonnecrèmes. Achter die advertenties zit een automatische biedstrijd tussen brokers, die de meest relevante adverteerder zoekt op basis van je surfgedrag en locatie.

Volgens de studie worden op die manier elke dag gegevens over wat mensen bekijken, met locatie, gedeeld. In Europa zo'n 197 miljard keer per dag, in de VS zelf 294 miljard keer. Kijken we naar schattingen rond individuen, dan zouden de gegevens van een Europeaan gemiddeld 376 keer per dag automatisch gedeeld worden in deze systemen, voor een Amerikaan tot 747 keer per dag. ICLL baseert zich voor de studie op een feed van Google, de grootste advertentiebroker ter wereld. De feed is beschikbaar voor marketingbedrijven, maar niet voor het grote publiek.

Datalek

Volgens de Ierse privacygroep hebben al die gebruikers echter geen toegang gegeven voor zoveel trafiek en deelgedrag, en gaat het hier om het grootste datalek uit de geschiedenis. De ICLL ligt al een tijd in proces met IAB Europe, de Europese sectorvereniging van adverteerders, om het cookie-raamwerk dat de trackers mogelijk maakt.

De privacygroep wijst erop dat informatie via de RTB wereldwijd met duizenden bedrijven gedeeld wordt, en dat er geen manier is om gevoelige informatie af te schermen. RTB-gegevens werden in het verleden al gebruikt om bijvoorbeeld een katholieke priester op homodating-app Grindr te outen en om demonstranten in Black Lives Matter-protesten te profileren.

