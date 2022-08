De Antwerpse start-up Survey Anyplace gaat vanaf nu door het leven als Pointerpro. 'We doen ondertussen immers veel meer dan klanten helpen enquêtes af te nemen, dus de vlag dekte de lading niet meer', klinkt het bij CEO Stefan Debois.

Survey Anyplace begon tien jaar geleden bedrijven te helpen om klantenbevragingingen te organiseren. Door incentives en gameification zorgde ze voor meer en betere respons. 'Gaandeweg zijn we daar meer op gaan bouwen, zodat het zwaartepunt ondertussen verschoven is van dit soort data collection naar het automatiseren van advies dat je uit die gegevens kunt trekken', zegt Debois. 'De vlag dekte de lading dus niet meer, dus gingen we op zoek naar een nieuwe naam: Pointerpro, want onze klanten gebruiken onze tool om hun publiek in de juiste richting te pointen.'

Pointerpro ziet zichzelf nu meer als leverancier van software die consultants kan helpen om automatisch adviezen te trekken uit de ingewonnen informatie. 'Welke adviezen dat zijn, wat voor soort rapporten, dat kunnen ze allemaal zelf configureren, zonder enige softwarekennis', klinkt het.

